Prato, la 'cabina di regia' affronta le priorità per favorire la ripartenza delle imprese

Dopo l’incontro di stamani con il Ministro Antonio Tajani, nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 novembre, si è riunita nuovamente la cabina di regia per l’emergenza alluvione coordinata dal Comune di Prato con gli assessori Benedetta Squittieri e Gabriele Bosi, con la presenza di Camera di Commercio di Pistoia-Prato, le associazioni di categoria (Cna Confartigianato Confindustria Confesercenti Confcommercio), i sindacati (CGIL CISL UIL). Alla cabina hanno partecipato oggi anche rappresentanti degli ordini professionali, in particolare i consulenti del lavoro, e la cabina si è allargata da oggi anche a tutti i Comuni della provincia.

Se venerdì scorso si era parlato anche di come ottimizzare la consegna dei sacchi a famiglie e imprese o sul come dare indicazioni per la segnalazione dei danni, oggi il focus si è orientato sulla tematica della gestione dei rifiuti, sulle richieste di ammortizzatori sociali e sgravi fiscali, le modalità di rendicontazione dei danni e le indicazioni per lo smaltimento dei fanghi.

“Il coordinamento in queste situazioni è fondamentale – ricorda l’assessore Benedetta Squittieri – per questo dopo la fase della prima emergenza, abbiamo ritenuto opportuno condividere le priorità della ripartenza e lavorare insieme con tutti i comuni della Provincia di Prato. Abbiamo condiviso le problematiche ma anche le azioni da fare e le cose da chiedere. C’è bisogno da subito di risorse ma anche di supportare le imprese in tutte le procedure di questa fase come lo smaltimento dei rifiuti speciali, l'individuazione delle modalità di rendicontazione dei danni e dei conseguenti ristori. Saremo a fianco delle imprese anche nelle richieste verso la Regione e il Governo. È una fase in cui bisogna essere molto concreti e veloci per consentire alle imprese di salvare quello che è possibile e di ricominciare la produzione senza perdere pezzi fondamentali della filiera."

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa