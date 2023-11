Raccolta materiali in aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione

Iniziativa di solidarietà promossa dal Comune di Lastra a Signa in supporto e aiuto delle popolazioni duramente colpite dall’alluvione. A partire da oggi 6 novembre fino a venerdì 10 novembre tutti i cittadini che lo vorranno potranno portare presso la sede comunale (piazza del Comune 17) generi alimentari, guanti, stivali, pale e tutto quanto possa essere necessario per spalare il fango, materiale per pulizie. Inoltre è possibile comunicare la disponibilità di idrovore.

Gli orari sono quelli di apertura al pubblico: lunedì dalle 8:40 alle 13:40, martedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15 alle 17:40, mercoledì dalle 8:40 alle 13:40, giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15 alle 17:40, venerdì dalle 8:40 alle 13:40. Si precisa che la Ztl per l’accesso al centro storico, per tutta la durata dell’iniziativa di solidarietà, sarà disattivata.

Per informazioni telefonare alla Segreteria del Sindaco al numero 055/ 8743281-229.