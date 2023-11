Rimane inagibile nel comune di Campi Bisenzio il presidio socio sanitario di Via Rossini. Dopo il sopralluogo di questa mattina da parte del direttore di zona distretto Andrea Francalanci con il direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze, Francesco Napolitano e il coordinatore sanitario territoriale della zona fiorentina nord ovest, Massimo Tilli, sono stati decisi alcuni interventi per limitare al massimo i disagi e garantire i servizi in altre sedi distrettuali.

Per i prelievi ematici, si sta procedendo a ricontattare le persone che avevano prenotato per indirizzarle o presso altri presidi di zona - a Sesto Fiorentino presso il presidio di Via Gramsci, a Lastra a Signa presso il presidio “Alfa Columbus” o a Calenzano presso la Casa della Salute di piazza Gramsci - o presso gli ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio in Via Montalvo 8, già convenzionati con l’Azienda.

Anche per gli altri servizi di specialistica (Ostetricia-ginecologia, Salute Mentale, Riabilitazione), gli operatori stanno ricontattando a una a una le persone per orientarle nelle sedi di presidio più vicine.

Sempre per inagibilità, la sede della Continuità Assistenziale di Via Sanzio è stata trasferita in Via Saffi nei locali della Misericordia di Campi Bisenzio. Presso la sede della Misericordia in Via Montalvo 8 è in allestimento un Punto di prime cure sanitarie con la presenza di un medico e di un infermiere.

A Campi Bisenzio ricordiamo che in questi giorni la Medicina generale e la Pediatria sono rimaste sempre in attività.

L’Azienda si scusa per i disagi che si potranno verificare ancora nei prossimi giorni e assicura che è massimo l’impegno per rendere di nuovo agibili i locali di Via Rossini.