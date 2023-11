Siena batte Use, la rimonta era possibile

La fuga è rimandata. A fermarla è la Virtus Siena che batte l’Use Computer Gross per 73-62 riagganciandola al vertice ed infliggendole la seconda sconfitta consecutiva in trasferta.

Ma, se a Quarrata il ko era arrivato di un punticino, stavolta i biancorossi lasciano più di una perplessità almeno per tre motivi: i 28 punti subiti nella seconda frazione, una pausa clamorosa nella terza con parziale di 15-0 e, soprattutto, l’incredibile serie di errori dall’arco (3/27 il dato) e nel finale quando la partita d’improvviso si riapre. Peccato perché, pur con tutti i dubbi espressi sopra, portarla via non sarebbe stato impossibile.

Mazzoni alla prima azione va subito a segno e Quartuccio lo imita in transizione: 0-4. La Virtus si sblocca prima dalla lunetta con Calvellini e poi con Lombardo dal campo: 4-4. Giannone entra in partita con una bella penetrazione centrale che lo manda in lunetta per i liberi dell’11-12. Rosselli sforna assist ai compagni ed arriva così l’11-16 con Mazzoni e l’11-18 con Cerchiaro dalla lunetta. Al 10’ siamo 15-18 e sull’asse Giannone-Mazzoni ecco un parzialino di 0-4: 15-22. Sesoldi trova la prima tripla biancorossa (17-25) ma la Virtus ne mette tre consecutive (due di Bolis) e torna avanti 28-27. Rosselli ci mette una toppa con un paio di liberi ma Bolis continua ad essere un problema da risolvere e, sul 34-29 al 6’, coach Valentino chiama minuto. Una tripla di Laffitte è il 39-31, massimo vantaggio senese, ed al riposo si va sul 43-33 con l’Use che pare subire il gioco avversario come testimoniano i ben 28 punti subiti nella frazione.

Due liberi ed una tripla di Rosselli fanno sperare bene anche perché Giannone appoggia il 43-40 (0-7 di parziale) ma Calvellini rimette in partita i suoi con una tripla dall’angolo ed in un paio di minuti la Virtus torna più 15: 55-40 ed il 12-0 è servito. Time out inevitabile per un’Use a cui però non serve nemmeno quello visto che Costantini segna il 58-40 (15-0) prima del 58-42 a firma Cerchiaro. Ancora lui, con un gioco da 3, per il 58-45 ma nelle due azioni successive Rosselli ed ancora Cerchiaro non trovano la tripla mentre Bolis inventa il 60-45. De Leone e Giannone fissano il 60-50 del 30’. Per come si era messa nemmeno male.

Il parziale finale inizia con tanti errori e dopo 2 minuti ecco il primo canestro di Diminic mentre, per i primi punti biancorossi, serve addirittura una tripla di De Leone. Non ci siamo ancora ma, d’improvviso, Sesoldi riaccende la luce con due canestri: 62-57. Siamo a metà frazione e la gara è riaperta. Qui un discutibile antisportivo a Baccetti ridà ossigeno alla Virtus che però, con l‘ex Dal Maso, fa 0/2. Di Lafitte il 64-57 prima del libero di Sesoldi che, sull’azione successiva, sbaglia una tripla che sarebbe stata fondamentale. Calvellini va in lunetta e ne mette uno (65-58) quando mancano 2 minuti e mezzo alla sirena. Un errore da sotto di De Leone con seguente fallo rimanda Siena in lunetta e sono altri due: 67-58. Non va nemmeno la bomba di Rosselli e, per rivedere un canestro empolese, servono due liberi di Sesoldi: 67-60 a 80 secondi dalla sirena. Quartuccio recupera un pallone e Sesoldi appoggia il 67-62 e, sull’azione successiva, ancora una palla rubata ma Cerchiaro sbaglia un’altra tripla. La Virtus mette un libero (68-62) ma ancora una volta la tripla di Sesoldi, l’ennesima occasione, non va. Quartuccio non si arrende ma sbaglia due liberi mentre non trema la mano di Lombardo che infila la bomba decisiva. Finisce 73-62.

VIRTUS SIENA STOSA - USE COMPUTER GROSS 73-62

VIRTUS SIENA STOSA

Berardi 2, Bolis 11, Bartoletti 3, Dal Maso 6, Bruttini ne, Lafitte 9, Olleia 4, Costantini 9, Calvellini 17, Diminic 4, Lombardo 8. All. Lasi

USE COMPUTER GROSS

Giannone 12, Ramazzotti ne, Baccetti, Sesoldi 14, Rosselli 9, Foglie ne, De Leone 7, Mazzoni 7, Quartuccio 4, Tosti ne, regini ne, Cerchiaro 9. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Melai di Calcinaia e Corso di Pisa

Parziali: 15-18, 43-33 (28-15), 60-50 (17-17), 73-62 (13-12)

Fonte: Use Basket Empoli