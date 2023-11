Unicoop Firenze, al via la campagna di adesione per i nuovi soci

Tante buone ragioni per diventare socio e partecipare alla vita della cooperativa: fino al 12 novembre, è possibile sottoscrivere la carta presso le postazioni dedicate nei Coop.fi e provare gratuitamente per un mese alcuni dei vantaggi di essere socio Unicoop Firenze.

Chi sottoscrive il periodo di prova ha diritto a beneficiare delle offerte e delle promozioni riservate ai soci e può partecipare alla raccolta punti per ottenere premi e sconti sulla spesa. Inoltre, chi ha raccolto i bollini Una Buona Spesa, potrà ritirare ogni 6 bollini un buono da 15 € da utilizzare entro i 30 giorni della prova, dal 27 novembre, non oltre il 10 dicembre.

Essere socio

Un’occasione, quella del periodo di prova per conoscere più da vicino la cooperativa e scoprire i buoni motivi per essere socio. Avere la carta socio non è come avere una semplice carta fedeltà, ma esprime l’appartenenza alla cooperativa: i soci sono infatti i proprietari di Unicoop Firenze e acquisiscono una quota sociale del valore di 25 Euro, da pagare una sola volta. Fra i principali vantaggi dell’essere soci, poter accedere a offerte e promozioni riservate, partecipare alla raccolta punti per ottenere premi e sconti sulla spesa, fruire di iniziative dedicate e sconti presso i principali enti culturali del territorio, poter utilizzare servizi esclusivi, come il Salvatempo. Inoltre i soci partecipano attivamente alla vita della cooperativa, giudicando l’andamento della cooperativa

ed eleggendo i propri rappresentanti sul territorio attraverso le sezioni soci.

L’iniziativa rientra nella più ampia campagna promossa da Coop per raccontare il significato dell’essere soci e di fare parte di un grande movimento di persone: a riassumerne il valore della partecipazione, il decalogo sintetizzato dall’hashtag #10ragioniperpartecipare, lanciato per diffondere i temi e l’impegno di tanti che, insieme, possono fare la differenza.

La missione di Unicoop Firenze

Unicoop Firenze è la più grande cooperativa di consumatori in Toscana, con oltre 1 milione di soci e più di ottomila dipendenti e 139 punti vendita, tra gestione diretta e indiretta.

La missione di Unicoop Firenze è quella di offrire a soci e consumatori prodotti e servizi alle migliori condizioni di mercato. Da sempre Unicoop Firenze tutela il potere d’acquisto delle persone, la loro salute e sicurezza, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e promuovendo iniziative di socialità e solidarietà.

Nel contesto toscano, Unicoop Firenze contribuisce in modo decisivo all’economia regionale e alla valorizzazione del territorio. Nello specifico, Unicoop Firenze e la sua filiera hanno prodotto nel 2022 un indotto per l’economia toscana di quasi 1,2 miliardi di euro, contribuendo così all’1% dell’intero Pil toscano. Il 34% dei fornitori della cooperativa è del territorio, per un totale di 700 imprese toscane che operano nelle filiere dei prodotti in vendita.

L’impegno di Unicoop Firenze per la Toscana si estende ben oltre la sola attività commerciale: nel 2022 la cooperativa ha sostenuto un investimento da oltre un milione di euro per la promozione di attività culturali. Il valore riconducibile alle attività culturali sostenute da Unicoop Firenze è stimabile intorno ai 9,3 milioni di euro. Sul fronte dell'impegno solidaristico, la cooperativa ha donato, negli ultimi 8 anni, oltre 3mila tonnellate di prodotti e investito 6 milioni di Euro per progetti di solidarietà e sulla salute, collaborando con oltre 350 associazioni di volontariato del territorio.

https://www.coopfirenze.it/essere-soci/diventa-socio

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa