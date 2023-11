Cambia la viabilità in via delle Chiassatelle

Con ordinanza 617 del giorno 2 novembre 2023 (https://bit.ly/3slsM5t), saranno adottate alcune modifiche alla circolazione veicolare in un tratto di via delle Chiassatelle, per poter svolgere l’attività di ripristino gronde con cestello.

NEL DETTAGLIO – Le modifiche temporanee alla viabilità saranno adottate dalle 8.30 alle 17 nei giorni 9 e 10 novembre 2023, nel tratto compreso fra l’intersezione con piazza Ristori e l’intersezione con Via Rozzalupi: divieto di transito di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, ripristinando in sicurezza la viabilità non appena eseguite le operazioni nonché negli orari non compresi dalla presente ordinanza.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa