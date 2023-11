Un'auto è stata recuperata dopo che era finita in un fosso

I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti questo pomeriggio in via Fattoria a Ponte Buggianese, per il recupero di un'autovettura finita all'interno del fiume Pescia. Necessario per il recupero anche il supporto di un Autogrù proveniente dal Comando VF di Lucca e personale sommozzatori dei Vigili del Fuoco provenienti da Firenze, che immergendosi nelle acque hanno assicurato l'auto con cavi e fasce necessari al sollevamento e al successivo recupero. Non si registra la presenza di persone coinvolte.