Abc, i risultati del vivaio nel weekend

Tutti i risultati delle squadre giovanili scese in campo nel weekend.

Under 19 Gold

Dopo il ko casalingo all’esordio, arriva la prima vittoria lontano da casa per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che a Firenze espugnano il parquet della Sancat per 82-88. Una vittoria frutto di una gara dai due volti, con i locali in controllo nella prima parte e la reazione castellana nella seconda che gira completamente l’inerzia. In avvio, infatti, approccia meglio la squadra di casa, che chiude il primo quarto sul +8 (25-17) fino a toccare la doppia cifra di vantaggio nella seconda frazione ed andare all’intervallo sul 45-34. Al rientro, con gli attacchi sugli scudi, i gialloblu iniziano con pazienza a ricucire (68-62 al 30′), per poi alzare l’intensità difensiva nell’ultimo quarto e piazzare un break di 14-26 che vale il sorpasso e l’allungo decisivo.

Prossimo impegno martedì 14 novembre alle 19 sul parquet della Laurenziana.

POL.VA SANCAT – ABC CASTELFIORENTINO 82-88

Tabellino: Rosi 18, Bartolini 8, Viviani 11, Fabrizzi 8, Calvisi 1, Damiani 15, Lilli 22, Marchetti 5, Pucci, Merlini ne, Vefa ne, Bernardoni ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 25-17, 20-17, 23-28, 14-26

Under 17 Eccellenza

Riparte dal PalaBetti la corsa dei ragazzi di Alessandro Gemmi che nella penultima giornata del girone di andata si impongono per 70-61 sul Cus Firenze. Gara indirizzata nei primi due quarti quella dei gialloblu che, grazie ad un attacco prolifico, vanno al primo riposo sul 24-18, per poi allungare nella seconda frazione fino a toccare la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (42-30). Nella ripresa i fiorentini accorciano la forbice ma l’Abc resta in controllo (52-45 alla terza sirena) e nell’ultimo quarto amministra fino allo scadere.

Prossimo impegno sabato 11 novembre alle 18.30 sul parquet della Laurenziana per l’ultima giornata del girone di andata.

ABC CASTELFIORENTINO – CUS FIRENZE 70-61

Tabellino: Ticciati 9, Baldi, Zecchi 21, Carzoli, Ciulli 2, Iacopini 7, Bufalini 3, Niccolini ne, Agbegninou 4, Leti 2, Vallerani 4, Borghesi 18. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 24-18, 18-12, 10-15, 18-16

Under 17 Silver

Rimandato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale per i ragazzi di Claudio Calvani, che si arrendono in trasferta sul parquet del Valdelsa Basket: 54-46 il finale al PalaFrancioli di Colle. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (11-10 al 10′), i padroni di casa allungano nella seconda frazione che vale il 25-16 al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu restano a contatto pur non riuscendo a colmare il divario (37-30 al 30′), gap che nella frazione finale permette a Valdelsa di amministrare il vantaggio e chiudere i giochi.

Prossimo impegno lunedì 13 novembre alle 20.30 in casa del Biancorosso Empoli.

VALDELSA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 54-46

Tabellino: Altamore 12, Bini 8, Giglioli 13, Crisafi 4, Jelassi 6, Ricci 3, Garbetti, Fiorentini, Kamberaj, De Simone ne, Macalindong, Uci ne. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 11-10, 14-6, 12-14, 17-16

Under 14 Elite

Inizia in salita il campionato dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che all’esordio al PalaBetti cadono 64-85 per mano del Basket Cecina. Una gara che gli ospiti indirizzano nella prima parte, prendendo qualche possesso di vantaggio nel primo quarto per poi allungare nel secondo e andare al riposo lungo sul 28-49. L’inerzia non si sposta nella ripresa: Cecina conduce i giochi mettendo l’ipoteca al 30′, per poi lasciare spazio alla bella reazione castellana nell’ultimo quarto che non cambia il finale ma accorcia le distanze.

Prossimo impegno domenica 12 novembre alle 9 sul campo della Virtus Certaldo.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET CECINA 64-85

Tabellino: Pagliai 21, Pirrone 7, Di Carlo 4, Bufalini 5, Di Vilio 17, Arnoldi 3, Bertelli 2, Pannocchi 2, Barnini 3, Capuana, Weston, Giovannoni. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 14-23, 14-26, 16-26, 20-10

Under 14 Femminile

Niente da fare neppure per le ragazze di Alberto Ciampolini che, dopo l’esordio casalingo contro il Ficeclum Fucecchio, sono ospiti della Firenze Academy, che si impone con ampio margine. Di fronte alla maggiore esperienza delle padrone di casa, per le gialloblu si tratta comunque di un altro passo importante all’interno del percorso di crescita del loro primo campionato.

Intanto sabato 11 novembre alle 16 si torna al PalaGilardetti, arriva la Synergy Valdarno.

FIRENZE ACADEMY – BASKET CASTELFIORENTINO 108-12

Sono scese in campo: Zenarti Z., Nespola, Antognotti, Mancini, Jahelezi N., Pagliuca, Jahelezi S., Xhemalaj, Moio, Latini, Panzani. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Selezione Regionale 2011, tre i convocati gialloblu

Zaccaria Bertelli, Mario Giovannoni e Lorenzo Pirrone: sono i tre Under 13 gialloblu convocati per uno dei primi dodici allenamenti della Selezione Regionale 2011 in vista del Trofeo Fosco Carloni, in programma nei giorni 25 e 26 aprile 2024 a San Vincenzo. Dopo questa prima serie di allenamenti, infatti, saranno svolte ulteriori sedute interprovinciali fino alla convocazione dei 96 atleti + 14 riserve che parteciperanno al Trofeo Carloni. I tre Under 13 castellani prenderanno parte all’allenamento che si terrà venerdì prossimo 10 novembre a Colle Val d’Elsa, dalle 15.30 alle 17. A loro il nostro più grande in bocca al lupo.