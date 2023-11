Allagato il magazzino dell'Associazione Tumori Toscana. L'appello per il mercatino di Natale

Il maltempo che si è abbattuto su Prato ha colpito anche l’Associazione Tumori Toscana che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore.

In particolare le acque hanno completamente invaso il magazzino dove si trovava la merce donata dalle aziende per il prossimo mercatino di Natale, uno degli appuntamenti di raccolta fondi più importanti.

Il personale e i volontari ATT, coadiuvati da una squadra della Misericordia, si sono dunque messi all’opera per ripulire l’ambiente dal fango e cercare di recuperare il recuperabile.

"L’alluvione – dichiara Giuseppe Spinelli, Presidente ATT - ha colpito duramente anche la nostra Associazione inondando in un attimo tutto ciò che ci era stato generosamente donato dalle aziende del territorio per la realizzazione del nostro storico mercatino natalizio. È una perdita grave che mette a rischio un evento che ogni anno ci permette di raccogliere migliaia di euro per curare a casa gratuitamente i malati di tumore della zona. Per questo faccio un appello a tutte le aziende, nel resto della Toscana e d’Italia, perché aderiscano al nostro mercatino inviandoci quanti più prodotti possibile. Sono sicuro che anche questa volta la solidarietà non si fermerà e potremo contare sul sostegno di tante persone".

"Nel frattempo - prosegue Spinelli - i nostri medici e infermieri, che in questi giorni non si sono mai fermati, continuano a portare nelle case dei pazienti alluvionati cure ma anche un sorriso e una parola di conforto. In questo momento, infatti, è fondamentale non lasciare sole quelle famiglie già colpite da un tumore che si trovano adesso a dover fare i conti anche con i danni della tempesta. Il nostro servizio è attivo 24 ore su 24 e può essere attivato con una semplice telefonata allo 0574.570835".

Fonte: ATT Associazione Tumori Toscana - Ufficio stampa