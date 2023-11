Alluvione, c’è la possibilità di accesso ai sostegni Enpam per i medici colpiti dal maltempo

L’Ordine dei Medici di Pistoia ricorda ai colleghi che l’Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici) potrà contribuire per i danni ai beni immobili (studio o prima casa) o mobili (come ad esempio automezzi, computer o attrezzature) appartenenti a medici e odontoiatri colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Saranno rimborsati i danni ai beni immobili - prima abitazione o studio professionale - di proprietà e in comproprietà, in modo proporzionale alla quota di possesso.

Per i sanitari che svolgono la libera professione sono previsti aiuti aggiuntivi.

L’Enpam elargisce un contributo per ogni giorno di interruzione forzata del lavoro, cioè nel caso in cui i danni provocati dalla calamità rendano impossibile al 100 per cento lo svolgimento della propria attività.

Le domande di aiuto economico, complete della documentazione richiesta, possono essere presentate tramite gli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri entro un anno dalla proclamazione dello stato di calamità per le aree colpite.

Hanno diritto agli aiuti anche i pensionati Enpam e gli eventuali familiari superstiti.

Fonte: Ufficio stampa