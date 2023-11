Alluvione nell'Empolese, team dell'Ordine dei Geologi per censire le frane

Censire le criticità comunali causate dall’alluvione. L’Ordine dei Geologi della Toscana ha risposto alla richiesta del Circondario Empolese Valdelsa che punta a creare in rapidità un team di esperti volto al censimento dei fenomeni franosi. E questo in virtù anche di quanto definito dall'articolo 13 del Decreto legislativo 1/2018, che individua gli ordini professionali come strutture operative concorrenti del Sistema di Protezione Civile.

Si punta, dunque, ad accelerare la fase di rilevamento per mettere le amministrazioni comunali coinvolte nelle condizioni di fare una stima degli interventi necessari, in modo da superare l’emergenza nelle aree collinari, interessate da numerosi fenomeni franosi.

"In riferimento ai gravi eventi degli scorsi giorni che hanno interessato alcune aree della Toscana, il circondario Empolese Valdelsa ci ha chiesto di mettere a disposizione dei centri operativi della Protezione civile comunale un team di nostri iscritti per il censimento delle frane – dice Riccardo Martelli, presidente per l’Ordine dei Geologi della Toscana -. A al fine, abbiamo già inviato una richiesta ai nostri esperti nella difesa del suolo per raccogliere più consensi possibili. Per dare la propria disponibilità occorre rispondere alla nostra richiesta in modo da permetterci di stilare una lista delle adesioni. Già oggi invieremo una prima lista di geologhe e geologi disponibili a svolgere tale attività. Rinnoviamo inoltre la nostra disponibilità per tutti gli altri territori interessati".

Fonte: Ordine dei Geologi della Toscana