Alluvione piana fiorentina, area pratese e pistoiese: gli aggiornamenti dai presidi ospedalieri

Su Prato rimane invariata la situazione, rispetto agli aggiornamenti di domenica e di ieri, all’Ospedale Santo Stefano di Prato dopo che è tornato funzionante al 100% il Pronto Soccorso ed è ripartita l’attività chirurgica programmata e gli ascensori della struttura ospedaliera sono stati gradualmente tutti riattivati dando priorità al trasporto dei barellati. Continuano le operazioni di ripulitura ed asciugatura dei locali seminterrati.

Per quanto riguarda il territorio pratese la direttrice della SdS, Lorena Paganelli, fa sapere come “gli utenti della struttura di Salute Mentale Casa di Alice di Vaiano, ieri sera, lunedì 6 novembre, sono rientrati nella loro struttura che il Genio Civile ha dichiarato non in pericolo. Stiamo procedendo, in accordo con OAMI - Opera Assistenza Malati Impediti, all'evacuazione della Struttura OAMI Casa Margherita e Giuseppe Bandera - C.A.P. situata in via Bonfiglioli, 102 - Galcetello (PO), collocando gli ospiti in altre strutture adeguate ai loro bisogni assistenziali. Al Distretto di Prato Nord di via Giubilei è ritornata l'acqua e quindi il Distretto è ripartito al pieno funzionamento.”.

Situazione invariata a Campi Bisenzio dove il presidio socio sanitario di via Rossini, inagibile a seguito degli eventi atmosferici dei giorni scorsi, è stato oggetto di valutazione da parte del direttore di zona distretto Andrea Francalanci con il direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze, Francesco Napolitano e il coordinatore sanitario territoriale della zona fiorentina nord ovest, Massimo Tilli; sono in programma per domani i lavori di pulizia e ripristino della sede. Per garantire i servizi offerti dal distretto ricordiamo che per i prelievi ematici, si sta procedendo a ricontattare le persone che avevano prenotato per indirizzarle o presso altri presidi di zona - a Sesto Fiorentino presso il presidio di Via Gramsci, a Lastra a Signa presso il presidio “Alfa Columbus” o a Calenzano presso la Casa della Salute di piazza Gramsci - o presso gli ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio in Via Montalvo 8, già convenzionati con l’Azienda.

Al presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo (Mugello) rientrato tutto alla norma, come già sottolineato nei giorni scorsi.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro, ufficio stampa