Alluvione: prime iniziative della Camera di Commercio

La Camera di commercio di Firenze e la Camera di commercio di Prato-Pistoia, hanno attivato, a supporto delle imprese alluvionate, il fondo perequativo Unioncamere per le calamità naturali, al quale si è attinto in passato anche per altri territori italiani. In attesa di conoscere l’elenco ufficiale dei comuni danneggiati dagli eventi del 3 novembre, il ricorso al fondo consentirà di elaborare strategie di aiuto puntuali e mirate alle necessità delle imprese.

Intanto la Camera ha messo a disposizione delle aziende danneggiate, una task force gestita dalla propria azienda speciale PromoFirenze, per fornire le prime informazioni per accedere alle misure di aiuto erogate a livello locale e nazionale. Per contatti è possibile scrivere a finanza@promofirenze.it o chiamare i numeri 055 2671626/617.

A questo riguardo, il prossimo 29 novembre nell’auditorium della Camera di Firenze, ICE, SACE e SIMEST (organismi a controllo pubblico specializzati nel sostegno agli investimenti) chiariranno le modalità di erogazione degli aiuti annunciati dal Governo.

Il tessuto produttivo nell’area tra Sesto, Campi Bisenzio e Calenzano è di circa 8mila imprese che impiegano oltre 35mila addetti. In attesa di stime precise, lo scenario è particolarmente preoccupante in relazione ai danni subiti agli impianti aziendali che rischiano fermi di produzione che potrebbero generare contraccolpi in tutta la filiera produttiva.

“Siamo solidali con le imprese che in questi giorni stanno fronteggiando una nuova emergenza. La Camera ha già attivato le proprie strutture di assistenza, già rodate nel difficile periodo Covid. Stiamo anche valutando ulteriori forme di intervento insieme ad altri attori istituzionali; fondamentale resta comunque l’esigenza di massima sinergia a livello locale, regionale e nazionale” ha sottolineato il presidente della Camera fiorentina Leonardo Bassilichi.

Fonte: Ufficio stampa