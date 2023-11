Alluvione, una schiacciata speciale all'Antico Vinaio: il ricavato alla Croce Rossa

Anche Tommaso 'Tommy' Mazzanti dell'Antico Vinaio di Firenze si dà da fare per aiutare le popolazioni alluvionate della Toscana (Qui gli aggiornamenti al 7 novembre).

E' notizia di oggi che in ogni punto vendita italiano sarà in menù una schiacciata particolare con parmigiano reggiano in crema, pomodori secchi e prosciutto crudo toscano. Il ricavato di questa particolare schiacciata andrà devoluto totalmente alla Croce Rossa Italia di Firenze, impegnata ancora oggi con idrovore, mezzi per pulizia strade e distribuzione di beni alimentari e di prima necessità nei comuni colpiti.

"Toscana mia, cerco e cercherò sempre nel mio piccolo di fare il massimo per te che mi hai dato tutto. Questo so che non è niente per quello che stanno passando in questo momento migliaia di famiglie, però spero che arrivino più aiuti e sostegni possibili da tutta Italia", ha spiegato l'imprenditore fiorentino.

Oltre a Firenze e Campi Bisenzio, All'Antico Vinaio conta molte succursali in Italia: l'ultima arrivata di Napoli, Bergamo, Forte dei Marmi, Milano, Roma e Torino.