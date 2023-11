Alluvione Toscana, Giani chiede aiuti per lo sport

Serve una mano tesa alle società sportive. L’acqua e il fango che dal 2 novembre hanno affogato strade e paesi nella piana fiorentina, nel pratese e nel pistoiese e gli eventi metereologici che si sono abbattuti sulle province di Livorno e Pisa non hanno infatti provocato solo danni alle abitazioni, alle imprese e al patrimonio pubblico ma hanno colpito anche tante società sportive che operano sul territorio e che coinvolgono giovani e meno giovani.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, nelle vesti di commissario delegato per l’emergenza, ha scritto oggi al presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, società in-house del Ministero dell’economia e delle finanze che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, per evidenziare la necessità di un intervento e mettendosi a disposizione per eventuali approfondimenti istruttori se ritenuti necessari.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa