Arena Garibaldi, affidati i primi lavori di manutenzione straordinaria per la gradinata

Al via i lavori di manutenzione all’impianto sportivo comunale Arena Garibaldi – stadio Romeo Anconetani. Si tratta di un primo intervento di risanamento delle parti in calcestruzzo del settore “gradinata”, affidato con una determina dirigenziale che impegna 31.880 euro. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Paolinelli costruzioni srl di San Giuliano Terme e avranno una durata di quindici giorni circa, da ultimarsi, in ogni caso, prima della prossima partita casalinga del Pisa Sporting Club. Contestualmente, nella giornata di domani mercoledì 8 novembre, prenderà il via un’indagine diagnostica mediante telecamera termografica, eseguita da una ditta specializzata, su calcestruzzo e solai di gradinata e curva sud, per procedere successivamente, in caso di accertamento di anomalie di rilievo, a ulteriori approfondimento delle indagini con altre tecnologie, per arrivare a una stima dei costi e programmare gli eventuali necessari interventi.

Fonte: Comune di Pisa, Ufficio stampa