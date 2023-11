Balconevisi senza autobus, Giglioli scrive a Autolinee Toscane

Il bus di Autolinee Toscane che raggiunge anche la frazione di Balconevisi, da lunedì scorso non passa più. Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha scritto all'azienda per avere delucidazioni in merito alla presunta soppressione della corsa che interessa la tratta 330. "Da due giorni il bus non sale più a Balconevisi, una corsa che, fino alla scorsa settimana, c'è stata regolarmente e che, adesso, senza motivo, non c'è più - commenta il sindaco -. Ho scritto ad Autolinee Toscane per avere spiegazioni ma, fino ad ora, non ho ricevuto alcuna risposta. Mi sembra che questo atteggiamento non sia collaborativo e crei soltanto disagi ad un territorio che ha necessità di un servizio come questo. Spero che, nelle prossime ore, possa arrivare una risposta e che le motivazioni siano plausibili".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa