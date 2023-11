Campionato Nazionale di Subbuteo Tradizionale, 52 squadre in sfida a Pisa

Sabato 11 e domenica 12 novembre il Palazzetto dello Sport “Sergio Carlesi”, in via Atleti Azzurri Pisani, ospiterà il Campionato Nazionale a squadre (Serie A, Serie B e Serie C) per la disciplina del Subbuteo Tradizionale. L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa e viene organizzato dalla FISCT in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

L’iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, del consigliere FISCT e membro della delegazione nazionale, Michele Guidice, e del presidente dell’Atletico Pisa, Lorenzo Aiani. Nell’occasione l’assessore Scarpa ha anche consegnato un riconoscimento a Lorenzo Sani, campione d’Europa Under 12, e Leonardo Giudice, campione d’Europa Under 20: entrambi parteciperanno alla due giorni di competizione.

“Un evento importante – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa – che si inserisce perfettamente all’interno delle politiche sportive che stiamo attuando come amministrazione che mirano a valorizzare e dare visibilità a tutte le realtà, anche quelle degli sport in qualche modo meno commerciali. In questo caso si tratta di un appuntamento di livello nazionale a cui parteciperanno anche dei campioni europei e che vedrà la partecipazione di 52 squadre, un record per questo tipo di manifestazione, con una importante ricaduta sulla città in termini di turismo sportivo”.

“A nome della FISCT – dichiara Michele Giudice - vogliamo ringraziare le istituzioni cittadine, nella figura dell’assessore allo Sport, per la disponibilità ed il supporto nell’organizzazione di questo evento. Siamo felici che sia ospitato da Pisa, città di adozione dello storico campione Andrea Piccaluga, che, di fatto, rappresenta la storia di questa disciplina. Il campionato che si disputerà in questo fine settimana registrerà un record di squadre partecipanti a dimostrazione della grande e continua diffusione del calcio in miniatura su tutto il territorio nazionale”.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di organizzare un evento di così grande portata nella nostra città – dichiara Lorenzo Aiani. A tal proposito vogliamo ringraziare la Federazione, per averci scelto per questo compito, ed il Comune di Pisa, per il patrocinio e l’aiuto costante. Pisa è città che ha una fortissima tradizione per quanto riguarda il Subbuteo ed ospitare il Campionato Nazionale di questa disciplina servirà a rinvigorire ulteriormente la diffusione del movimento nel nostro territorio.”

Cinquantadue le squadre in gara. Complessivamente saranno 52 le squadre presenti provenienti da tutta Italia che saranno suddivise in una Serie A ed una Serie B da 12 formazioni ciascuna ed una Serie C composta da tre gironi. L’intero evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “FISCT Live” (https://www.facebook.com/groups/fisctlive). Sul sito ItaliaSubbuteo, organo ufficiale della Federazione, sarà invece a disposizione il calendario con le classifiche di tutti i campionati, che verranno aggiornate costantemente, unitamente ai risultati di tutte le partite, nel corso della due giorni pisana.

Un “pisano” il primo campione del mondo juniores. L’appuntamento pisano assume un significato particolare. A Pisa è infatti è cresciuto Andrea Piccaluga che nel 1978, a Londra, divenne il primo Campione del Mondo Juniores di Subbuteo. Una vittoria che fece balzare il giovane Piccaluga (nato a Genova nel 1964, ma pisano di adozione) agli onori della cronaca, tanto che lo stesso, subito dopo il successo mondiale, venne anche invitato a fare una tournée di 20 giorni nel Regno Unito mentre il suo dito, “artefice” di quella vittoria, venne assicurato, dagli organizzatori del tour, per una cifra di circa 25.000 sterline.

Il campionato nazionale a squadre di subbuteo tradizionale. Il primo Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo Tradizionale venne giocato nel 2016 in quel di Livorno (che ospitò anche l’edizione successiva) e venne vinto dall’ACS Perugia. Nel 2018 la competizione venne giocata a Roma, per poi essere disputata, dal 2019, a San Benedetto del Tronto. Nell’ultima edizione, giocata nel 2022 proprio nella città marchigiana, il titolo venne vinto dalla Salernitana, mentre l’albo d’oro vede, attualmente, la doppia affermazione del Perugia ed uno scudetto a testa per i Black and Blue Pisa, per i Bologna Tigers e per la Salernitana.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa