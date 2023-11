Concorso "Budino di riso", il dessert fiorentino incorona la Pasticceria Stefania

(foto Tiziana Cini)

Martedì 7 novembre, dalle 11 alle 13, presso la pasticceria “Le Chicchere” di Sesto Fiorentino (via Gramsci 492), ha avuto luogo la I Edizione del concorso gastronomico “Budino di riso – Il dessert fiorentino” aperto a pasticcerie e forni dell'area metropolitana. Vincitrice con 38 punti è risultata la PASTICCERIA STEFANIA di Firenze (già vincitrice di altri 2 pastry contest nel 2023) che ha staccato di 5 lunghezze la PASTICCERIA PIMPINA di Cerbaia. Terzi classificati, ex aequo con 29 punti, le PASTICCERIE Andrea-Ruggini di Pontassieve e Dreams di Prato.

CONCORRENTI

Qui di seguito la lista completa dei 20 concorrenti suddivisa per Comune di provenienza: Forno All'angolo, Forno Becagli, Pasticceria Bellucci, Pasticceria Buonamici, Caffè Libertà, Pasticceria Dolci Pensieri, Pasticceria I Dolci di Patrizio Cosi, Pasticceria Pegaso, Pasticceria Stefania (Firenze), Pasticceria Vannino (Calenzano), Pasticceria Fani, Pasticceria Mignon (Sesto Fiorentino), Forno focacceria Moto Perpetuo, Pasticceria Laboratorio del Gusto (Scandicci), Pasticceria Dreams (Prato), Pasticceria Andrea-Ruggini (Pontassieve), Pasticceria Pimpina (Cerbaia), Pasticceria Beltrami (San Casciano), Forno Fantasie di Pane (Grassina). Alcuni di questi esercizi sono affiliati al circuito InViola di ACF Fiorentina, presente con un suo responsabile commerciale in Giuria.

ORGANIZZATORI

L'evento è stato organizzato da Festival delle Pasticcerie (Maurizio Melani, anche presentatore dell'evento) e da Casa della Nella (il ristorante itinerante di tradizioni fiorentine di Massimo Cortini), già creatori di tutti i contest legati alle tradizioni dolciarie dell'area metropolitana come “La miglior schiacciata alla Fiorentina” (12 edizioni svolte), “Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola”, “Pan di Ramerino – Il Medioevo fiorentino”, “La miglior schiacciata con l'uva”, “Il miglior cantuccio di Prato”, in collaborazione con la Pasticceria “Le Chicchere” location ospitante.

(foto Tiziana Cini)

GIURIA

A decretare il podio, una Giuria di pastry chef ed esperti gastronomi con a capo Raffaele Musacco, Maestro pasticcere attualmente presso Carra spa. Insieme a lui Mirko Todaro, pastry chef e titolare della Pasticceria Batoni di Firenze, Stefano Malesci pastry chef e Maestro cioccolatiere presso la omonima pasticceria-cioccolateria di Sesto Fiorentino, Lelia Righi, Maestra fornaia e titolare del forno Delizie del Mattino di Firenze, Massimo Cortini, maestro pasticcere e creatore del ristorante fiorentino itinerante “Casa della Nella”, Gabriella Mari fondatrice nel 1985 a Firenze della prestigiosa scuola di cucina “Cordon Bleu” e docente di cucina italiana, Noemi Sorbi, per conto di Giotto Fanti sponsor dell'evento, Sabina Bigozzi di Choccolate Award, Sandra Nistri, responsabile delle pagine Sesto-Calenzano del quotidiano “La Nazione”, Enrico Burrini, responsabile commerciale INVIOLA per conto di ACF Fiorentina.

PREMI

Ai primi 3 classificati una pergamena ricordo a cura di Festival delle Pasticcerie, dei buoni acquisto in materie prime presso Carra distribuzione spa (nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie, forni, ristoranti) e una polizza anti-infortuni sul lavoro offerta da Alleanza Assicurazioni. A tutti i partecipanti Giotto Fanti, nota azienda distributrice di frutta fresca, ha regalato una meravigliosa cesta con prodotti di frutta e derivati.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Questo pastry contest chiude le competizioni gastronomiche del 2023 sui prodotti della tradizione dolciaria metropolitana. Da gennaio 2024 Festival delle Pasticcerie tornerà con tutti i concorsi in calendario aperti a forni e pasticcerie dell'area metropolitana:

“Il miglior cantuccio di Prato” (gennaio)

“La miglior schiacciata alla fiorentina” (febbraio, edizione numero 13)

“Pan di Ramerino – Il Medioevo fiorentino” (aprile)

“Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola” (maggio)

“La miglior schiacciata con l'uva” (settembre)

“Budino di riso – Il dessert fiorentino” (novembre)

In programma nel 2024 anche alcune fiere dedicate al mondo pastry, come la seconda edizione del “Festival delle pasticcerie” che avrà luogo sempre al Palaeventi Start di Calenzano il prossimo Ottobre. Ricordiamo che la prima edizione, lo scorso 14 e 15 ottobre, ha visto la presenza di 25 stand gestiti da alcune delle migliori pasticcerie di Firenze, Prato, Calenzano, Sesto e ben 2000 visitatori accorsi.

SOLIDARIETA'

Gli organizzatori desiderano esprimere la loro vicinanza a tutte le famiglie e alle aziende colpite dal gravissimo disastro ambientale dei giorni scorsi. Tra queste ultime anche Carra spa che ringraziamo per la presenza in Giuria e per i premi nonostante il difficile momento.

