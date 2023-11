Emergenza alluvione a Campi Bisenzio: prescrizioni mediche e cure sanitarie

Il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri comunica alla cittadinanza che gli ambulatori di medicina generale del territorio di Campi Bisenzio sono tutti aperti con orario 8-20 e le ricette possono essere richieste telefonicamente, ricevute via SMS e ritirate in farmacia. Per particolari emergenze nel reperimento di un farmaco è possibile contattare la Centrale Operativa Comunale ai numeri 0558959476 e 0558959486, che provvederà a prendere in carico la richiesta. Per eventuali esigenze mediche primarie è stato inoltre istituito un punto di prime cure sanitarie (con la presenza di un medico e di un infermiere) presso gli ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio in Via Montalvo n. 8 (con orario 7.30-20). Rimane attivo il Servizio di Continuità Assistenziale in orario notturno dalle 20 alle 8 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 20 presso gli ambulatori della Misericordia in via Saffi 3/d. L'accesso è consentito previo triage telefonico al numero 0573.454545.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio, Ufficio stampa