Emergenza alluvione, Confartigianato Imprese Toscana apre un numero verde gratuito per richieste, segnalazioni e donazioni

Confartigianato Imprese Toscana, insieme alle associazioni territoriali, ha attivato una serie di iniziative di aiuto e assistenza alla popolazione e alle imprese colpite dall’alluvione. Per raccogliere richieste e offerte di aiuto, di informazioni e per segnalazioni è attivo da oggi il numero verde gratuito 800-951-118, che sarà attivo dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13 il venerdì. Nelle prossime ore sarà lanciata una raccolta fondi per testimoniare solidarietà e concreto sostegno alla popolazione e alle imprese dei territori alluvionati. Tra le iniziative già lanciate da Confartigianato Imprese Toscana ricordiamo la raccolta delle disponibilità delle aziende edili con pompe idrovore ad operare nelle zone alluvionate, che saranno segnalate alla Protezione Civile.

Fonte: Ufficio Stampa