Emergenza maltempo, il bilancio a Montopoli: "Il territorio ha risposto bene"

"Alla fine di queste giornate complesse – scrive il sindaco di Montopoli in val d'Arno Giovanni Capecchi – oggi è il momento dei bilanci e delle considerazioni. Nonostante l’intensità della pioggia che ha colpito Montopoli non abbiamo registrato fortunatamente danni importanti al territorio. Ci sono stati piccoli smottamenti e alberi abbattuti, ma dal punto di vista idraulico e idrogeologico il nostro territorio ha risposto bene. Già nella giornata di venerdì la circolazione era tornata alla normalità. Ad oggi rimane chiusa soltanto via dell’Immaginetta e un tratto di via Mazzana".

Sul fronte degli edifici pubblici si sono registrare infiltrazioni di acqua alla biblioteca comunale, velocemente risolvibili ma con momentanea chiusura, e alla scuola materna di Montopoli dove l'acqua è infiltrata dal tetto per cui sarà necessaria una chiusura più lunga per verifiche e interventi.

"Il disagio più grande a cui abbiamo dovuto far fronte – continua il sindaco – è stata la prolungata assenza di corrente elettrica soprattutto a Marti, nella zona alta di Montopoli e in alcune aree più isolate. Un importante guasto alla cabina elettrica di Marti ha provocato un black out già da giovedì pomeriggio risolto solo in parte e a singhiozzo con l’utilizzo di generatori di emergenza. Nella nottata di giovedì è stato fornito un gruppo elettrogeno che dopo alcune ore di funzionamento si è guastato e solo sabato in tarda mattinata è stato sostituito e ha iniziato a erogare l'energia elettrica nel primo pomeriggio per poi interrompersi ogni qualvolta c'è stata la necessità di rifornirlo di carburante, infatti le forniture sono state effettuate quando ormai il carburante era esaurito da tempo con conseguenti e ulteriori interruzioni di energia elettrica. Comprendiamo che in questi giorni le richieste di intervento ad Enel sono state molte, ma non possiamo che denunciare una totale assenza di comunicazione da parte dell'azienda alle amministrazioni comunali coinvolte nei guasti. Ci auspichiamo che questi giorni servano da insegnamento per un'organizzazione differente perché una comunicazione più celere e puntuale nei nostri confronti garantirebbe una più precisa informazione anche verso i cittadini, sgravando così l'azienda stessa dal lavoro di risposta alle singole richieste d'intervento".

Infine il ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato in questi giorni. "Vogliamo comunque ringraziare gli operatori Enel che sono arrivati sul nostro territorio – conclude Capecchi – grazie alla nostra protezione civile per il grande lavoro svolto, grazie ai volontari Anpas, a tutti i dipendenti comunali e a chiunque in questi giorni abbia dato una mano per far fronte a una situazione che poteva essere drammatica. Grazie ai cittadini per la pazienza nel fronteggiare i disagi".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa