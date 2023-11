Etrusca, i risultati del vivaio

Ecco i risultati dell'Etrusca per le giovanili.

UNDER 15 SILVER: UN’ALTRA VITTORIA IN TRASFERTA

Pall. Valdera - Etrusca San Miniato 45-59

Tabellino: Tanzini 6, Bacchi 15, Latessa 2, Stefanelli, Calamia 1, Rital, Speranza, Scali, Larocca 9, Nassi 26, Mori, Cioni. All. Gori Ass. Regoli e Gregorini.

Seconda vittoria per i 2010 che, dopo una partita equilibrata, scappano via nel finale conquistando altri due punti in trasferta. Prosegue spedito il percorso tecnico che vede i ragazzi migliorare giorno dopo giorno con grande entusiasmo.

UNDER 14 ÉLITE ALL'ESORDIO

Us Livorno - Etrusca San Miniato 96-33

Tabellino: Tanzini 6, Bacchi 2, Contino, Calamia 2, Panchetti, Gorini, Speranza 1, Scali 6, Larocca, Monaco, Nassi 13, Mori 3. All. Regoli, Ass. Gori.

Test complicato per i 2010 all'esordio nel campionato Under 14 élite. Us Livorno è una delle squadre che può ambire al titolo, i nostri ragazzi sono appena all'inizio di un percorso tecnico, al momento il divario è abissale.

Tutta esperienza per i Cangurini che, nel tempo e grazie al lavoro, sapranno colmare il gap con le squadre di questa categoria.

UNDER 15 ECCELLENZA: CHE VITTORIA!

Etrusca San Miniato - Don Bosco Livorno 80-59

Tabellino: Barili, Starnini 8, Galasso, Remi, Di Monaco 16, Salamone, Sabatini 8, Montagnani 5, Zinna 21, Mitolo 7, Mazzoni 15, Fontanelli. All. Regoli.

Davvero bravi i ragazzi 2009 di coach Regoli, che smuovono la classifica con una vittoria di prestigio sul Don Bosco Livorno. Una difesa collaborativa e un attacco corale rendono la vittoria piacevole per la compattezza con cui ha giocato il gruppo nelle due metà campo.

Giusto essere felici della vittoria, ma i ragazzi devono essere contenti per come lavorano anche quando escono dal campo sconfitti, perché in realtà sconfitti non lo sono mai.

U19 GOLD: COLPACCIO AL PALATERME

Gema Pall. Montecatini - Etrusca Basket 73-78

Tabellino: Gemignani, Ermelani 2, Mbengue 20, Castaldi 7, Iacopini, Bacchi 14, Gregorini 2, Nannetti 7, Corsi, Scardigli 26, Spadoni, Federici. All. Petrolini; Ass. Cervigni.

Inizio in salita per ragazzi dell’Etrusca che hanno subito subìto un brutto parziale: nei primi minuti di gioco, infatti, il punteggio recitava 15-4 per i padroni di casa. Dopo un time out, Mbengue e compagni cambiano i giri in difesa e rientrano con le facce giuste riuscendo ad accorciare le distanze. Grazie a delle buone soluzioni

in attacco e stringendo le maglie in difesa sono riusciti a chiudere la prima frazione 22-21. Al riposo lungo invece l’Etrusca comandava con due lunghezze di vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi è stata una partita molto combattuta con una difesa forte da entrambe le squadre che ha fatto sì che la terza frazione fosse caratterizzata dai bassi punteggi.

Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Petrolini sono riusciti anche a mettere la testa avanti. Nel finale di gara, delle buone prestazioni individuali di Scardigli, Bacchi e Mbengue e una prova collettiva di squadra hanno fatto sì che la vittoria finale finisse nelle mani di San Miniato. Una vittoria che dà morale e che serve indubbiamente per affrontare al meglio questo tosto campionato.

GRANDE BATTAGLIA PER GLI UNDER 13, MA IL CAMPIONATO INIZIA CON UNA SCONFITTA

Etrusca San Miniato - Basket Cecina A 62-64

Tabellino: Profeti 21, Falorni 22, Macchi 2, Bellesi 2. Giannoni 6, Torregrossa, Cehu 1, Bushi 2, Bellandi, Scherillo 2, Nardi, Incao 4. All. Latini

Al Pala Mannucci di Ponte a Egola è tempo di esordio per i nostri Under 13. La formazione di coach Latini affronta tra le mura amiche il Basket Cecina, in una partita che si dimostrerà essere molto combattuta. L’andamento della gara è una vera e propria montagna russa, con le due squadre che si scambiano continuamente la testa della gara con parziali e controparziali, senza che nessuna ne prenda veramente possesso. L’Etrusca sembra dare una spallata decisiva nella quarta ed ultima frazione, ma Cecina, da squadra coriacea quale è, non ci sta e nell’ultimo minuto di gioco riesce a passare in vantaggio. Sorpasso che purtroppo si rivelerà decisivo, con San Miniato che, nonostante i tentativi, non riesce a portare a casa il risultato.

Partita molto intensa, fisica e corretta che, al di là del risultato, darà sicuramente modo ai nostri ragazzi di crescere.

