"Non tornate in casa", torna a girare il falso appello della polizia

Falsi avvisi che invitano a non far rientro in casa, probabilmente per permettere l'ingresso di malintenzionati e ladri.

Sta girando ancora per i social e nelle chat un manifesto con la finta intestazione del 'Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza'. Il rischio è che nelle case degli alluvionati possano fare man bassa i ladri.

In realtà la foto del volantino è la stessa già in circolo ad aprile in altre parti d'Italia. Ciononostante, rimane valido l'appello a non fidarsi di queste comunicazioni che potrebbero tornare ad essere affisse fuori dalle case toscane. A mettere in allarme dalle truffe anche il presidente della Regione Eugenio Giani con un post quest'oggi sui social.