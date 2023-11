Fioccano le denunce dei carabinieri di Pisa durante i controlli stradali

I carabinieri di Pisa nei giorni scorsi hanno denunciato in stato di libertà quattro persone.

A Pisa durante un controllo stradale il conducente di un'auto è stato sorpreso con un coltello multiuso lungo 15 cm e di un coltello a serramanico lungo 21 cm, rinvenuto durante una perquisizione. Gli oggetti sono stati sequestrati e l'uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere.

In un altro controllo, un automobilista era alla guida di un'auto con targa straniera e con una patente di guida internazionale falsificata. Un altro conducente è stato trovato in stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente.

A Porta a Mare invece una persona è stata denunciata per una truffa online: un residente aveva fatto un bonifico online di 500 euro per un acquisto che non è mai stato portato a termine.