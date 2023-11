Firenze piange 'la Piera', paninara di Campo di Marte

Piera Vitali se ne è andata. Campo di Marte, quartiere di Firenze, piange la scomparsa de 'la Piera', istituzione di quella zona della città. Da una vita aveva un banchino di panini in zona stadio, è venuta a mancare nelle ultime ore.

"Oggi è una giornata triste per Campo di Marte e per tutta la città. Ci ha lasciato Piera Vitali, per tutti ‘La Piera’, una vera istituzione per il quartiere. Con la sua simpatia e le sue specialità, ha riunito generazioni e generazioni di fiorentini con un’attenzione particolare a chi aveva più bisogno.

Rimarrà sempre nel cuore di Firenze" ha scritto il sindaco Dario Nardella.