Fondazione CR Firenze incrementa il supporto al territorio: 150 milioni per i prossimi 4 anni

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze ha approvato all’unanimità la proposta del Documento programmatico pluriennale (DPP) 2024-2027 che prevede un incremento delle risorse destinate al territorio di Firenze e della Città Metropolitana, della provincia di Arezzo e di quella di Grosseto.

Il budget a disposizione sarà di 150 milioni per il quadriennio 2024-2027, vale a dire 37,5 milioni di euro all’anno, in significativo aumento rispetto ai 30 milioni annui del precedente documento programmatico pluriennale.

Le risorse andranno a sostegno di iniziative di enti non profit e istituzioni del territorio per i progetti di utilità sociale e saranno affiancate da interventi direttamente progettati dalla Fondazione in partnership con le reti del territorio.

Il documento definisce le principali linee operative, le risorse a disposizione per l’attività istituzionale, le tematiche da affrontare, le priorità e le azioni da intraprendere con una selezione degli strumenti erogativi.

Gli obiettivi generali possono essere raggruppati in quattro missioni: la Fondazione per le persone, la Fondazione per lo sviluppo del territorio, La Fondazione per la cultura e la Fondazione per l’innovazione.

Parlare di Fondazione per le persone significa dare evidenza alle iniziative che si occupano di giovani, anziani e fragili, gli Inoccupati e le persone in formazione.

La Fondazione per lo sviluppo del territorio si riferisce a quelle attività che hanno come obiettivo strategico la manutenzione, la conservazione e/o lo sviluppo di infrastrutture durature per la comunità.

La Fondazione per la cultura comprende le azioni volte a promuovere la partecipazione alla cultura intesa come motore di sviluppo, integrazione e coesione sociale, la promozione della cultura presso le giovani generazione come strumento educativo, la produzione artistica di eccellenza ed internazionale con la collaborazione con le imprese del comparto nonché la valorizzazione delle principali istituzioni culturali fiorentine e del patrimonio storico-artisti- co anche nell’ottica di favorire un turismo culturale “sostenibile”.

La Fondazione per l’innovazione individua le azioni programmatiche che verranno proseguite e/o attivate per produrre lo sviluppo e la promozione per programmi di supporto al trasferimento tecnologico, alla ricerca applicata e sperimentale, allo sviluppo e promozione della cultura digitale, in grado di generare nuove opportunità per i nostri territori di riferimento.

Le proposte contenute nel Documento programmatico pluriennale verranno sottoposte all’approvazione al Comitato di indirizzo convocato per il prossimo 20 novembre.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa