Galateo in Comune: il cerimoniale nelle istituzioni scritto da Michele Fiaschi

Come e in quali circostanze si indossa la fascia tricolore? Quali sono i posti d’onore al tavolo o in una platea, con o senza corridoio, e dove devono posizionarsi le varie autorità durante una cerimonia? Come va espresso il lutto da parte dei membri di una amministrazione pubblica? Sono solo alcune delle molte domande alle quali risponde “Galateo in Comune. Vademecum dei doveri, cerimoniale e consigli per l’immagine istituzionale della Pubblica Amministrazione locale”. L’autore del manuale è Michele Fiaschi, giornalista esperto di araldica e attento conoscitore del cerimoniale degli enti locali, che ha conseguito il Diploma di Esperto in Cerimoniale e Protocollo Nazionale e Internazionale e fa parte del gruppo di lavoro di Centro Studi Enti Locali, editore del volume.

Il testo è un pratico vademecum pensato per guidare gli amministratori pubblici degli enti locali ad adottare comportamenti corretti nell’ambito dello svolgimento dell’attività del mandato e di rappresentanza nelle manifestazioni pubbliche e per comunicare correttamente l’immagine dell’ente e dei suoi componenti, senza lasciare niente al caso.

Il libro, disponibile anche in versione e-book, contiene numerosi consigli pratici e regole che consentono di dissipare i più disparati dubbi che possono sorgere nel momento in cui ci si trova ad affrontare la vita istituzionale nella sua quotidianità. Al suo interno sono contenuti numerosi approfondimenti, pensati per le diverse circostanze: dalla scrittura di e-mail agli appellativi da adottare per le cariche pubbliche, dalla riunione online alle sedute di consiglio, dalle modalità di esposizione della bandiera nazionale alle indicazioni su eseguire l’inno, dall’uso della fascia tricolore e dei segni distintivi all’applicazione degli emblemi araldici civici. E ancora, dalle regole di cerimoniale ai gemellaggi, dai patrocini alle benemerenze civiche.

Il libro sarà presentato il prossimo 14 novembre 2023, dalle ore 11.00 alle 12.00, in Senato presso la Sala Nassiriya e il 6 dicembre, alle 16.00, presso il Consiglio Regionale della Toscana.

“Galateo in Comune. Vademecum dei doveri, cerimoniale e consigli per l’immagine istituzionale della Pubblica Amministrazione locale” fa parte della collana Percorsi Comuni, diretta da Cesare Peruzzi (https://www.entilocaliweb.it/percorsi-comuni/).

La versione ebook o cartacea del testo possono essere acquistati su Amazon e sul sito di Centro Studi Enti Locali.