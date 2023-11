Germogli Empoli, terza edizione: il Consiglio dei bambini contro ogni discriminazione

Sarà il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini di Empoli, venerdì 10 novembre alle ore 17, ad anticipare il ricco cartellone degli eventi che si svilupperà per un’intera settimana, da lunedì 20 a domenica 26 novembre. Il tema del diritto scelto è affrontato attraverso diverse chiavi di lettura: incontri di approfondimento dedicati agli adulti, momenti di incontro con le scuole, laboratori, incontri con l’autore, caccia al tesoro, letture e giochi didattici, tutti pensati per garantire accessibilità e inclusività.

Dove non diversamente specificato sul programma, per info e prenotazioni rivolgersi a biblioteca 0571 757840, germogli@comune.empoli.fi.it. Per tutti gli eventi su prenotazione, le prenotazioni sono aperte e termineranno il giorno prima di ogni evento. Per quelli contrassegnati dal simbolo dell’accessibilità, anche quest’anno, entro il 20 novembre 2023, viene garantita la possibilità di richiedere un operatore qualificato nell’assistenza a persone con disabilità per eventi o incontri specifici.

Il programma, pensato nel segno dell’inclusività, è variegato per tipologia di attività, collaborazione e luoghi coinvolti. ‘Germogli’ si svolgerà nelle frazioni - come nella passata edizione alcune delle attività curate dalla biblioteca comunale saranno promosse nelle frazioni di Ponte a Elsa, Avane e Monterappoli -, nelle piazze, nei musei cittadini, in biblioteca, nelle librerie, nella biblioteca del Liceo Pontormo.

Il cartellone della kermesse si avvale del coinvolgimento di soggetti locali e non, di nuovi partner e di partner che fin dall’inizio collaborano con Germogli quali scuole, le tre librerie cittadine (NessunDove, Rinascita e La San Paolo Libri & Persone con le attività organizzate presso i loro locali), il Liceo Pontormo con le letture ed attività a cura della classe 2AS, Centro Studi Bruno Ciari, Sezione Soci Coop di Empoli, Centro Giovani Avane, Arci Empolese Valdelsa, associazione Il Torrino Monterappoli, Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, UISP Empoli Valdelsa, Centro Attività Musicale, associazione Maestri Di Strada, Consorzio Co&So, PromoCultura Soc. Coop, associazione Il Ponte, Ludicomix e Orme Radio.

PER INFORMAZIONI – Il programma completo è consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Empoli https://www.comune.empoli.fi.it/germogli/edizione2023

Per info e prenotazioni: 0571 757840 - germogli@comune.empoli.fi.it

L’ARTICOLO - L’articolo 2 della convenzione Onu recita: “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”.

