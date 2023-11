In tre a rubare in centro città

Nella notte appena trascorsa il personale della Stazione Carabinieri di Firenze Uffizi ha deferito in stato di libertà tre persone, due marocchini di 41 e 22 anni (entrambi già gravati da precedenti di polizia) ed una cittadina italiana 23enne (incensurata), per aver commesso un furto aggravato con scasso (utilizzando un martello per sfondare la vetrina d’ingresso) all’interno di un esercizio commerciale di via Palazzuolo dal quale asportavano utensili da lavoro e materiale elettronico (una lampada a led, un trapano marca "Hitachi" ed un frequenzimetro). I tre sono stati rintracciati, bloccati e condotti presso gli uffici dell'Arma per l’espletamento delle formalità di rito dai militari intervenuti, i quali recuperavano anche la citata refurtiva.

La loro posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria che ne accerterà o meno le responsabilità nel corso del successivo processo.