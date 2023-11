Incendio sul tetto della scuola durante i lavori, due studenti delle medie al Meyer

Un piccolo incendio durante i lavori al tetto della palestra della scuola media Fucini di Montespertoli ha provocato ieri mattina l'evacuazione degli alunni per motivi precauzionali e l'intervento dei sanitari inviati dal 118. In breve tempo sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Castelfiorentino, della Croce Rossa di Certaldo e della Pubblica assistenza di Montespertoli. Tre inizialmente i piccoli che avevano riportato una intossicazione dai fumi esalati, ma solo due sono stati portati in codice giallo all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Quest'oggi la scuola è tornata agibile, la palestra non potrà essere utilizzata per una settimana, come riporta il sindaco Alessio Mugnaini su un suo post sui social.