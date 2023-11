Insieme per ricostruire Quarrata: la biblioteca, le scuole, il territorio

Il Comune di Quarrata ha creato un conto corrente aperto per una raccolta fondi a seguito dell'emergenza che si è verificata, per sostenere gli interventi per la gestione e ricostruzione di tutta la comunità quarratina.

Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L'IBAN per le donazioni è IT34K0306970504100000300012

"Abbiamo voluto fare questo atto importante per la nostra città - ha dichiarato il Sindaco Romiti - con la certezza che questa iniziativa sarà accolta positivamente dai nostri cittadini, che hanno dimostrato grandissima generosità e collaborazione in questi giorni difficili e desolanti".

Il sindaco auspica che il Governo faccia accordi con il mondo del credito per venire in contro al territorio. "In collina, in particolare, ci sono delle frane devastanti. "Il nostro è un territorio colpito duramente, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della viabilità. In questi giorni ho accompagnato i parlamentari e il presidente della Regione a vedere con i propri occhi la drammaticità della situazione. Quarrata ha bisogno di interventi e di ristori prima possibile".