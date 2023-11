La riabilitazione dopo l'operazione per tumore alla mammella: arriva la fisioterapia senologica a Empoli

A partire dal domani, mercoledì 8 novembre, il Centro Donna di Empoli, coordinato dalla dottoressa Francesca Martella, si arricchisce del percorso di fisioterapia senologica, rivolto alle donne che necessitano un’attività riabilitativa per favorire un rapido recupero dopo un intervento per tumore mammario. Questo tipo di servizio è l’ultima novità del Centro Donna e si aggiunge all’ambulatorio dietetico, avviato lo scorso maggio, contribuendo a renderlo uno dei punti di eccellenza aziendali per le donne affette da cancro, garantendone una completa presa in carico, dalla prevenzione e diagnosi, passando dal trattamento medico-chirurgico specifico per arrivare al supporto complessivo negli anni del follow up.

Il percorso di fisioterapia riabilitativa senologica è un percorso multidisciplinare e multiprofessionale che inizia all’Ospedale San Giuseppe di Empoli e termina nei territori prossimi alle abitazioni delle pazienti. Al percorso, si accede tramite una presa in carico diretta della paziente da parte della Chirurgia Senologica dell’Azienda Toscana Centro, coordinata dal dottor Luis Josè Sanchez, che già al momento dell’intervento chirurgico si preoccupa di coinvolgere i fisioterapisti della Attività di Riabilitazione funzionale Empoli-Prato-Pistoia diretta da Elisa Buonandi, per programmare la successiva valutazione.

Nel caso di interventi di chirurgia mammaria maggiore (mastectomie, svuotamenti, ricostruzioni), la valutazione fisioterapica avviene già il primo e secondo giorno del ricovero e prosegue il giovedì al Centro Donna a distanza di alcune settimane al fine di valutare la necessità o meno di predisporre un piano riabilitativo individuale (PRI). E’ il fisioterapista ospedaliero che, qual ora lo ritenga necessario, prenota alla paziente un appuntamento con il fisiatra, attraverso agende dedicate dell’AIUTO POINT. L’attività dei fisiatri, diretti dalla dottoressa Cristina Moncini, della Medicina Fisica e Riabilitazione Empoli, si svolge sul territorio e consta nella visita diretta della donna e nell’eventuale prescrizione di un PRI, poi gestito da fisioterapisti dedicati nella sede più prossima al domicilio della paziente.

Nel caso invece di interventi mammari di chirurgia minore (quadranti, ampie escissioni, linfonodi sentinella), o di trattamenti medici o di altro tipo in base all’esito della valutazione multidimensionale, per prevenire e limitare le complicanze motorie e linfovascolari postoperatorie, il chirurgo senologo, già alla dimissione, fornisce alle donne un appuntamento per accedere ad un gruppo educazionale e di prima valutazione, gestito da fisioterapisti territoriali della zona Valdarno Inferiore, sotto la guida di Monica Fontanelli, e della zona empolese Valdelsa, coordinati da Barbara Nesi. Il gruppo si svolge il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 9.30 al 1° piano (stanza 113) dell’Ospedale di Castelfiorentino, nei locali del consultorio al piano seminterrato del distretto Rozzalupi di Empoli e nell’area preospedalizzazione dell’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. Nel caso il fisioterapista, a seguito della valutazione individuale che chiude il gruppo educazionale, identifichi difficoltà di rilievo in una o più pazienti, le stesse sono subito dopo visitate dal fisiatra in ambulatorio limitrofo, ricevendo direttamente ed immediatamente la prescrizione del PRI

Infine, ogni specialista della Breast Unit del Centro Donna, afferente al Dipartimento Oncologico dell’Azienda Toscana Centro, ha la possibilità di accedere direttamente alla consulenza fisiatrica anche a distanza di tempo nel caso riscontri problematiche motorie e/o linfedema nel corso dei 10 anni di follow up oncologico successivi alla diagnosi. Ciò avviene ancora una volta tramite l’AIUTO POINT (Assistenza, Informazione, Urgenze nel Trattamento Oncologico), il punto Servizi dedicato al paziente oncologico istituito dalla Regione Toscana con DGRT 1068/2016, collocato presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, aperto e raggiungibile anche telefonicamente (0571706668) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

“L’avvio di questo nuovo percorso del Centro Donna si pone nell’ottica di una medicina proattiva e di iniziativa, che cerca di offrire a ogni paziente tutto ciò di cui ha bisogno limitando il ricorso a valutazioni specialistiche quando prive di utilità, e cerca al contempo di facilitare l’utenza avvicinandosi al domicilio in una naturale continuità ospedale-territorio quando questo sia percorribile - sottolinea la dottoressa Martella, Direttore dell’Oncologia e del Centro Donna - I professionisti coinvolti nel percorso, fisioterapisti e fisiatri, sono formati per gestire al meglio questa attività e si uniscono così al gruppo multispecialistico e multiprofessionale che caratterizza sempre più il Centro Donna, ampliando ulteriormente i percorsi per le donne creati o potenziati nel corso del 2023, come quello della dietetica o quello della ricostruzione mammaria”.

Fonte: Asl Toscana Centro