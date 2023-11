Lavoro, a disposizione 25 corsi di formazioni gratuiti da Aforisma Toscana

La differenza tra domanda ed offerta di lavoro costa 316mila posti e 28miliardi di euro: questo il dato della ricerca Censis-Confcooperative appena pubblicata e presentata dal presidente di Confcooperative Maurizio Gardini a livello nazionale, una situazione che trova riscontro anche a Pisa e provincia dove, secondo lo studio della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest realizzato con sistema informativo Excelsior, oltre il 56% delle 8mila assunzioni previste tra ottobre e dicembre è a rischio per carenza di candidati e di competenze.

"Nel nostro territorio c'è una situazione dinamica, molte aziende cercano lavoratori ma faticano a trovarli, soprattutto nell'indotto della lavorazione del legno, nel farmaceutico e nei servizi socio-sanitari - commenta la presidente della cooperativa formativa Aforisma Grazia Ambrosino - Per affrontare il mismatch, cioè il mancato incontro tra domanda delle imprese e disponibilità dei lavoratori qualificati, abbiamo recentemente messo a disposizione ben 25 corsi di formazione gratuiti. Organizzati insieme a partner del territorio, sono rivolti tra gli altri a giovani under 30, donne, categorie fragili, over 55; persone in cerca di occupazione che vogliono acquisire le competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro".

Uno dei fenomeni evidenziati dalla ricerca Censis-Cooperative riguarda infatti l'aumento i lavoratori alla ricerca di una posizione qualificante per le proprie capacità e che permette di perseguire migliori prospettive di carriera.

"Pianificazione e organizzazione della produzione chimica, gestione di studi clinici, mediazione linguistica e culturale per facilitare l'accesso ai servizi, progettazione tecnico esecutiva in edilizia con strumenti 3D, lavorazione dei materiali lignei, interventi di rifinitura e rivestimenti: sono solo alcuni dei molti corsi qualificanti messi a disposizione tramite la Regione Toscana grazie al progetto GOL (garanzia occupabilità per i lavoratori) finanziato con risorse PNRR. Insegnamenti concentrati su alcuni dei settori più attivi a Pisa e provincia sui quali esistono concrete offerte di lavoro: farmaceutico, chimico, legno e mobilio, costruzioni, servizi socio-sanitari - continua Ambrosino - la sfida è quella di migliorare le condizioni di lavoro arricchendo il territorio di competenze".

Non scordando che un altro aspetto importante è quello generazionale: mentre i lavoratori over 50 a livello nazionale sono passati dal 28% al 39% del totale, i giovani under 34 sono diminuiti del 6,5%. Una situazione che la cooperativa sta già affrontando con i corsi di istruzione e formazione professionale e che avrà un ulteriore miglioramento grazie a questo progetto.

Sul sito www.aforismatoscana.net si trova il catalogo con tutti i corsi disponibili. Contattando Aforisma le persone interessate potranno ricevere indicazioni dettagliate sul piano didattico dei corsi e sulle modalità di iscrizione da effettuare presso i centri per l’impiego del territorio toscano. La sede della cooperativa in via dei Cappuccini 2/b a Pisa è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il numero di telefono è 050 2201288, la mail info@aforismatoscana.net.