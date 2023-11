Peccioli conferma per la seconda edizione consecutiva la Bandiera Lilla simbolo di turismo accessibile

È uno dei simboli più significativi di accoglienza turistica. E in Toscana sono solo quattro i Comuni in grado di ottenerla. Quella Bandiera Lilla, infatti, rappresenta il lavoro che il Comune di Peccioli ha svolto per rendere accessibili edifici, scuole, parchi e ogni altro luogo pubblico. Per questo la conferma per la seconda edizione consecutiva del riconoscimento, nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, è motivo di orgoglio per Peccioli e la sua comunità.

«Vi annuncio che, alla luce dell’analisi territoriale svolta pochi giorni fa, confermiamo a Peccioli, per la seconda edizione, la Bandiera Lilla – questo il messaggio che il presidente della società cooperativa social Onlus, Roberto Bazzano, ha rivolto al sindaco Renzo Macelloni -. Pur partendo da una base di accessibilità significativa e da un territorio non favorevole morfologicamente, abbiamo potuto valutare come i nuovi progetti realizzati siano perfettamente in linea con la crescita dell’accessibilità perseguita dalla nostra organizzazione. Per questo siamo lieti di assegnarvi per la seconda edizione consecutiva la Bandiera Lilla e vi preghiamo di estendere le nostre congratulazioni agli altri soggetti e Associazioni che con voi collaborano».

Il messaggio del presidente Bazzano viene esteso anche a Belvedere Spa, azienda da sempre impegnata proprio sul fronte dell’accessibilità e inclusività e che ha accompagnato i responsabili delle verifiche e dei controlli della Bandiera Lilla in parte della visita sul territorio.

Già dall’assegnazione dello scorso anno il progetto Bandiera Lilla aveva permesso all’amministrazione di rafforzare il suo impegno nella sistemazione del territorio. Con verifiche dei raccordi delle rampe e scivoli con l’asfalto, così come la sistemazione di marciapiedi e rampe, la sistemazione ulteriore dei bagni di musei e luoghi pubblici, il rafforzamento della segnaletica per ingressi dedicati, bagni accessibili, percorsi pedonali e piste ciclabili. Altro punto era quello della realizzazione di giochi inclusivi, progetto completato proprio con l’impegno di Belvedere Spa lungo la provinciale Fila nel luglio scorso, così come il potenziamento di indicazioni e descrizioni per chi ha disabilità visiva e motoria.

Fonte: Comune di Peccioli, Ufficio stampa