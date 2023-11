Primo ko di stagione a Siena per il Gialloblu Castelfiorentino

Alla quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2 arriva la prima battuta d’arresto per il Gialloblu Castelfiorentino. Sul campo del Costone Siena i ragazzi di coach Dario Chiarugi si arrendono in volata per 58-56 dopo una gara condotta fino agli ultimissimi giri di lancette, quando gli episodi ribaltano completamente la sfida e permettono ai locali di portare a casa il secondo acuto stagionale.

Guidati da Dragoni e Turini in fase offensiva (rispettivamente 18 e 19 punti realizzati), i gialloblu approcciano bene e allungano subito di qualche possesso chiudendo il primo quarto sul 10-16. Un divario che si allarga nella seconda frazione, con il vantaggio castellano che arriva a toccare le dieci lunghezze all’intervallo (22-32). Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Chiarugi restano in controllo rispedendo al mittente i tentativi dei locali di impattare (38-45 alla terza sirena), così tutto si decide nell’ultima frazione. Nella volata, infatti, gli episodi e qualche chiamata arbitrale girano l’inerzia, con Siena che concretizza la rimonta e nel punto a punto porta a casa la vittoria.

Prossimo impegno sabato alle 21 al PalaBetti contro la Pallacanestro Colle.

COSTONE SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 58-56

Tabellino: Ciampolini 8, Flotta 2, Dragoni 18, Turini 19, Zampacavallo 4, Iserani 1, Talluri J. 2, Caggiano 2, Talluri T., Buti, Cavino, Pratelli. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 10-16, 22-32 (12-16), 38-45 (16-13), 58-56 (20-11)

Arbitri: Francia e Montano di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa