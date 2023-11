Progetto melanoma ANT, due giorni di visite gratuite a Lastra a Signa

Anche quest’anno, grazie all’impegno e al sostegno di aziende e istituzioni del territorio, i cittadini residenti nei Comuni di Signa e Lastra a Signa potranno accedere al Progetto melanoma ANT, per la prevenzione oncologica gratuita delle neoplasie della cute e al Progetto tiroide, per la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici.

Le visite, completamente gratuite per i residenti a Signa e Lastra a Signa, si terranno nei giorni 15 (tiroide) e 22 novembre (melanoma) presso gli studi medici di Farmapiana in Via dei Macelli 19/A a Signa e nei giorni 16 (melanoma), 21 (tiroide) e 23 novembre (melanoma) presso il Presidio “Alfa Columbus” dell’Azienda Usl Toscana Centro, in via Livornese 277 a Lastra a Signa.

Sarà possibile prenotarsi online da domani 8 novembre, a partire dalle ore 11 e fino ad esaurimento posti al link: https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite.

Nello specifico, grazie al Progetto melanoma ANT sarà possibile accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Con il Progetto Tiroide, saranno invece a disposizione visite specialistiche mediante ecografia. L’obiettivo è quello di individuare noduli alla tiroide, con l’esecuzione di indagine ecografica. La diagnosi precoce di nodulo tiroideo sospetto consentirà di intervenire, nel modo più adeguato e tempestivo possibile, con ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e bioptiche.

Desideriamo ringraziare la Sezione Soci le Signe di Unicoop Firenze, Farmapiana, il Comune di Signa e il Comune di Lastra a Signa per aver sostenuto la nostra iniziativa – ha dichiarato Simone Martini, Delegato ANT Firenze – e naturalmente anche l’Azienda USL Toscana Centro che ospiterà al Presidio Alfa Columbus l’iniziativa e ci ha dato il patrocinio. Considero da sempre molto preziosa l’attività di prevenzione oncologica che da 16 anni offriamo gratuitamente ai cittadini e alle cittadine della Toscana, anche grazie al sostegno e alla triangolazione con enti pubblici e aziende virtuose che scelgono di occuparsi del benessere delle comunità in cui operano. L’attività di prevenzione è necessaria a maggior ragione in un momento di grande incertezza sociale ed economica come quello che viviamo oggi. Molti cittadini, troppo spesso, a causa di tali difficoltà rinunciano ai fondamentali controlli di prevenzione.

Questa campagna di prevenzione del melanoma - afferma il Presidente di Farmapiana Antonio Iocca - è particolarmente importante perché cerca di raggiungere le donne sui nostri territori avvicinando la prevenzione alle persone. Ringraziamo ANT e tutti i soggetti coinvolti per la realizzazione di questa campagna alla quale Farmapiana aderisce con soddisfazione, essendo la prevenzione e l’informazione medica una delle mission delle nostre Farmacie Comunali.

La diagnosi precoce è nella maggior parte dei casi fondamentale per raggiungere l’obiettivo della guarigione. Per questo Farmapiana ogni giorno ed anche in questo caso, con tutto il proprio personale, si schiera al fianco della salute dei cittadini”

Siamo contenti di proseguire la collaborazione con Ant – ha dichiarato Angela Bagni, Sindaco di Lastra a Signa - visto anche gli ottimi risultati dello scorso anno per la campagna di visite per la prevenzione del tumore al seno. Si tratta di due screening importantissimi che servono da un lato a individuare in tempo la malattia e dall’altro a sensibilizzare sull’importanza di effettuare prevenzione. Ringraziamo Ant e tutti i suoi sostenitori per il grosso lavoro sul territorio per la salute e il benessere delle nostre comunità

Una bella iniziativa che guarda al bene più prezioso: la salute – dichiarano il sindaco Giampiero Fossi e la vicesindaca Marinella Fossi – ANT svolge da anni un lavoro importantissimo nell’assistenza socio-sanitaria, nella formazione e nell’ambito della prevenzione. Azioni di prevenzione sono fondamentali, soprattutto nella lotta ai tumori, per ridurre l’incidenza della malattia e di conseguenza la mortalità. Iniziative come quelle proposte dalla Fondazione ANT sono essenziali per la tutela del benessere e della salute dei cittadini’

Salute e benessere sono temi da sempre cari a Unicoop – ha dichiarato Elisabetta Guerrini Presidente della Sezione Soci Le Signe di Unicoop Firenze - L' impegno e la severità con cui coop sceglie i prodotti, determina le modalita' di produzione e allevamento ,promuove le innumerevoli campagne per una alimentazione sana e consapevole e un sano stile di vita, sono un valore fondante di coop. Consapevoli della necessità di diffondere il più possibile la cultura della prevenzione la nostra sezione soci collabora con ANT, le amministrazioni comunali e Farmapiana da piu' di dieci anni dando il proprio contributo alla creazione di ulteriori momenti di prevenzione oncologica. Questa attività è necessaria a maggior ragione oggi quando minori risorse vengono destinate a livello nazionale alla prevenzione e il 10% delle famiglie toscane, in linea con i dati nazionali, arriva con grande difficoltà a fine mese.

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio.

I progetti sono approdati in Toscana nel 2007 e da allora sono stati visitati gratuitamente 24.553 pazienti in tutte le province della nostra regione, attraverso i Progetti Melanoma, Tiroide, Ginecologia, Testicolo e Mammella.

Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

Per accedere al servizio di assistenza domiciliare gratuita e specializzata offerto da ANT ai malati di tumore della nostra regione e sapere in quali zone della Toscana è attivo è possibile chiamare la delegazione di Firenze della Fondazione ANT al n. 055.5000210

Fonte: Fondazione Ant