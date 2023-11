Raccolta alimentare e prodotti di pulizia in aiuto delle famiglie colpite dall'alluvione

Associazione Accademia di San Giusto, lancia insieme alla Croce d'Oro di Prato, una raccolta di generi alimentari e prodotti di pulizia.

La raccolta è già iniziata con diverse donazioni da parte di imprenditori del territorio di vario genere che hanno donato quantità importanti di alimenti. Ma anche tantissime le piccole donazioni da parte di singole persone e famiglie che, nel loro piccolo, aiutano altre famiglie della città.

L'associazione Accademia di San Giusto, che ogni anno da 4 edizioni organizza la raccolta della Pasta Tricolore, ha messo a disposizione l'Ex Teatro a San Giusto (via della Rimembranza 2) come centro raccolta sul territorio. Questo sarà affiancato dal punto raccolta presso la Croce d'Oro in centro a Prato (via Egisto Niccoli 2).

Si possono donare prodotti a lunga conservazione: pasta, passata di pomodoro, tonno in scatola, fagioli, farina, biscotti, latte a lunga conservazione, olio ma anche farmaci e prodotti per la persona (salviette, saponi, detergenti, assorbenti) che andranno consegnate per aiutare le famiglie pratesi in difficoltà. Si possono donare anche prodotti per la pulizia della casa: stracci, moci, scope, secchi, spruzzini vari per rimuovere detriti e fango.

“Nel nostro piccolo, la nostra associazione Accademia di San Giusto insieme ai volontari della Croce d'Oro, si impegna ad aiutare con questa raccolta le famiglie in difficoltà di Prato colpite dall'alluvione." Alessio Mati, Presidente Ass. Accademia di San Giusto

Per donare nel centro di raccolta a San Giusto (Ex Teatro, Via della Rimembranza 2) i volontari saranno presenti dal lunedi al venerdi dalle 16.00 alle 20.00. Scrivere ai numeri 3895437717 (Edoardo) o 3513130492 (Gabriele).

Per donare nel centro di raccolta in Centro a Prato, (Croce d'Oro, Via Egisto Niccoli 2) i volontari saranno presenti tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Scrivere ai numeri 3339372969 (Fabrizio) o a 3481378005 (Urano).

