Recupero dalle abitazioni dei sedimenti dovuti agli effetti alluvionali: da domani 8 novembre al via i primi interventi

Partono domani i primi interventi sul territorio per la raccolta dei fanghi alluvionali presenti nelle civili abitazioni.

I primi comuni interessati saranno Campi Bisenzio, Prato e Montemurlo.

Publiacqua informerà i cittadini interessati dall'intervento a partire dalle ore 18.30 del giorno precedente l'intervento tramite telefonate ai numeri fissi e sms al cellulare. Allo stesso tempo sul sito di Publiacqua saranno indicate le strade che ciascun comune ha segnalato per il servizio.

La pagina è in corso di costante aggiornamento seguendo l'evoluzione delle informazioni che arriveranno dai comuni.

Si ricorda che il servizio è finalizzato a recuperare fanghi e acqua non inquinata. Nel caso in cui ci fossero state dispersioni inquinanti (quali idrocarburi etc.) il servizio non potrà essere effettuato. È necessario segnalare agli operatori il rischio dell’inquinamento. La responsabilità di danni all’ambiente dall’eventuale presenza di inquinanti potrebbe infatti ricadere sui cittadini stessi.

Infatti Publiacqua non potrà effettuare il recupero dei fanghi palabili. I sedimenti non dovranno contenere materiale frammisto non recuperabile quali: plastiche, stracci, carta, bottiglie etc. Questo perché i fanghi recuperato saranno smaltiti in ambiente non possono contenere materiale inquinante.

I NUMERI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

Attivati tre numeri a cui i cittadini possono riferirsi in orario 09.00 - 19.00 nel caso in cui non trovassero la propria via sull'elenco pubblicato sul sito di Publiacqua o volessero informazioni aggiuntive.

I numeri sono i seguenti: 335-8219466; 335-8128419; 338-6050094.

Ricordiamo a coloro che non avessero ancora fornito a Publiacqua il proprio numero di cellulare per gestire le emergenze ed utile, in questa circostanza, ad essere avvisati del servizio di raccolta fanghi alluvionali, che lo stesso può essere comunicato tramite la form presente sul sito di Publiacqua alla pagina Ti chiamiamo noi (https://www.publiacqua.it/contatti/ti-chiamiamo-noi).

I COMUNI INTERESSATI

I comuni interessati dal servizio sono: Campi Bisenzio, Carmignano, Cantagallo, Montale, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Quarrata.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

I mezzi e gli operatori incaricati da Publiacqua del servizio saranno dotati di un pannello di riconoscimento e saranno accompagnati da squadre di volontari che gli saranno di supporto.

Il Comune e la Polizia Municipale sono in possesso delle targhe dei mezzi autorizzati. Nel caso di dubbi i cittadini possono quindi segnalare alla PM per un’immediata verifica.

Il servizio è gratuito e non dovrà essere corrisposto alcun compenso.

A conclusione dell’intervento sarà invece richiesto la firma di un verbale utile a garantire l’avvenuto svolgimento del servizio ed a monitorare eventuali problematiche o cause ostative allo svolgimento dello stesso. Tale verbale conterrà anche l’attestazione da parte del cittadino che non ci sono stati sversamenti di inquinanti nei fanghi da asportare.

Fonte: Ufficio stampa