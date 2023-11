Rigenera Tour, nuova camminata per immaginare l'Empoli di domani

Proseguono le attività di Empoli Futura, il doppio percorso di partecipazione per immaginare le trasformazioni della città e del territorio, a supporto della redazione del Piano Operativo Comunale di Empoli (Empoli POC) e della progettazione dei quattro interventi finanziati di recente dalla Regione Toscana su fondi FESR-FSE+ (Arno Vita Nova), realizzato quest’ultimo in collaborazione con il Comune di Capraia e Limite. I quattro interventi comprendono a Empoli il recupero di Palazzo Ghibellino, la riqualificazione di Porta Pisana e delle vie limitrofe, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione degli ex Macelli e a Capraia e Limite la costruzione di una nuova passerella ciclopedonale sull’Arno.

Il prossimo appuntamento in calendario è il Rigenera Tour, l’evento di Empoli POC dedicato al tema della rigenerazione urbana dell’area della stazione ferroviaria, che si terrà sabato 11 novembre 2023 dalle 10 alle 13. Si tratta anche in questo caso di una camminata partecipata per fare visita ai principali luoghi da rigenerare e per incontrare i soggetti protagonisti della rigenerazione sociale nell’area della stazione. Si parte con la visita a due interventi in corso: il cantiere della ex Vitrum, dove è prevista la realizzazione di unità abitative e volumetrie a uso terziario (uffici e commerciale), e l’ex ospedale San Giuseppe, dove sarà presentato HOPE - Home of People and Equality, il Progetto d’Innovazione Urbana (PIU) che prevede il recupero dell’edificio attraverso un mix di funzioni (spazi per associazioni, uffici pubblici, spazi culturali, coworking, università, etc.). Successivamente i partecipanti si sposteranno in un’area ancora tutta da definire, la ex Cesa, dove saranno analizzate insieme alla proprietà le prospettive di sviluppo del comparto. Il tour si concluderà al Dopolavoro ferroviario (DLF), dove saranno presentate alcune iniziative di rigenerazione urbana della zona stazione e si aprirà un tavolo di confronto facilitato sul futuro del quartiere.

La partecipazione all'iniziativa è aperta a tutte le persone interessate, ma per ragioni organizzative è consigliata l’iscrizione compilando il form online disponibile a questo link: https://forms.gle/tcMckgiwHv2HRHYt9 . Per maggiori informazioni sul percorso Empoli POC è possibile consultare la pagina dedicata del Comune di Empoli o scrivere all’indirizzo poc.partecipazione@comune.empoli.fi.it.

EMPOLI FUTURA - Le altre iniziative programmate, consultabili anche sui siti istituzionali dei Comuni di Empoli e Capraia e Limite, sono il laboratorio di approfondimento sulla nuova passerella ciclo-pedonale (sabato 25 novembre 2023 dalle 9.30 alle 12.30 negli spazi della biblioteca comunale di Capraia e Limite), i tavoli di co-progettazione nel laboratorio cittadino, che si svolgerà il 6 dicembre, dalle 18, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, e il talk pubblico finale, il 24 gennaio 2024 a La Vela Margherita Hack, dalle 18 alle 20. Tutte le iniziative sono aperte a chiunque voglia partecipare, ma per ragioni organizzative è gradita l'iscrizione da effettuare cliccando sui seguenti link dedicati ai due percorsi: https://bit.ly/poc_informazioni_partecipazione e https://bit.ly/arnovitanova_partecipazione

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa