Sicurezza nelle stazioni dell'Empolese Valdelsa, Forza Italia: "Con telecamere cessati episodi di microcriminalità"

"Purtroppo, quanto riportato dagli organi di stampa in ordine alle dichiarazioni rese da una utente della stazione di Empoli circa la situazione di degrado di quest'ultima, non costituisce per noi una novità. Sono mesi infatti che unitamente ai miei colleghi di partito andiamo denunciando l'insostenibilità della situazione da un punto di vista della sicurezza", sottolinea Samuele Spini coordinatore locale di Forza Italia.

"A fronte del peggioramento della situazione si riscontra una tendenza delle amministrazioni locali di sinistra a minimizzare se non a eludere il problema. D'altronde - conclude Samuele Spini - che la Polfer alla stazione sia sottorganico è una circostanza tristemente nota, unitamente al fatto che sarebbe opportuno che il presidio Polfer rimanesse aperto almeno fino alla mezzanotte, al fine di garantire un minimo di sicurezza ai pendolari e ai ragazzi che prendono gli ultimi treni della giornata. Così come farebbe piacere vedere qualche telecamera in più a scopo di deterrenza.

"La stazione di Certaldo per esempio, è stata ripetutamente danneggiata," esordisce Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia Capraia e Limite "proprio perché in assenza di telecamere i vandali possono agire indisturbati e tutto ciò oltre a generare insicurezza nella popolazione, ha indubbiamente dei costi sulla stessa collettività, perché poi Trenitalia, inevitabilmente, fa ricadere il costo del ripristino delle stazioni, sugli stessi utenti che la frequentano.

In questi mesi" prosegue Diego Crocetti, "le nostre segnalazione hanno trovato un riscontro soltanto parziale presso le autorità preposte, ma è un dato di fatto che laddove siamo riusciti a conseguire l'obiettivo di installare le telecamere, ovvero alla stazione di Montelupo-Capraia, sono del tutto cessati gli episodi di vandalismo e microcriminalità. Episodi che tuttavia, hanno trovato diversi teatri nelle aree situate in prossimità delle stazioni, segno evidente che dove non c'è controllo la criminalità e il vandalismo prendono il sopravvento.

L'obiettivo che future amministrazioni di centrodestra sicuramente si prefiggono di realizzare nell'Empolese Valdelsa, concludono Diego Crocetti e Samuele Spini, sarà proprio quello di lavorare per garantire il ripristino dell'ordine, dell'efficienza e della legalità, soprattutto in zone dell'abitato urbano in cui al momento vi è sin troppa insicurezza e assenza di controlli.

Diego Crocetti (Coordinatore Forza Italia Capraia e Limite)

Samuele Spini(Coordinatore Forza Italia Empoli)