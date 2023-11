Sportello del Cittadino Lega torna a Fucecchio

Per domani mercoledì 8 novembre 2023, la sezione comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier, organizza presso il mercato settimanale in piazza XX Settembre, dalle 9 alle 13 lo "Sportello del Cittadino", iniziativa come ci ricorda il segretario locale del Carroccio e consigliere comunale, Marco Cordone, messa in piedi per ascoltare il territorio. Presso lo "Sportello del Cittadino" si potrà ancora firmare la petizione per la Tutela dell'Ordine pubblico e la Sicurezza dei cittadini; la sottoscrizione della petizione è aperta a tutti/e.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa