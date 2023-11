Teatro, a Empoli rinnovato più del 92% degli abbonamenti

Nei giorni scorsi oltre il 92% dei vecchi abbonati alla stagione di prosa empolese hanno deciso di rinnovare il proprio tagliando. Infatti 388 persone hanno acquistato un abbonamento per la stagione 2023-2024. Adesso spazio ai nuovi abbonati: da sabato 11 a giovedì 16 novembre al Minimal Teatro sarà possibile acquistarli con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili da sabato 18 a martedì 21 novembre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Da mercoledì 22 novembre oltre che nei giorni di spettacolo dalle 10.00 alle 18.00

La stagione di prosa 2023-2024, promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, prevede sei spettacoli che si terranno al Teatro Excelsior. Sul palcoscenico empolese saliranno attori e attrici di primissimo piano: Alessio Boni, Lella Costa, Paolo Calabresi, Iaia Forte, Francesco Montanari, Nicola Rignanese, Cristiano Caccamo e ci sarà anche l’ultima regia teatrale di Ferzan Ozpetek “Magnifica presenza”.

Debutto della stagione di prosa mercoledì 22 novembre con Le nostre anime di notte tratto dal romanzo dello scrittore americano Kent Haruf. Lella Costa e Elia Schilton, diretti da Serena Sinigaglia, incarnano con naturalezza due persone comuni, in una storia di speranza. Mercoledì 13 dicembre Francesco Montanari e Cristiano Caccamo sono gli affascinati protagonisti di Sesto potere di Davide Sacco, che cura anche la regia. Martedì 16 gennaio Alessio Boni in coppia con Iaia Forte per Iliade. Il gioco degli dei di Francesco Niccolini, liberamente ispirato all’opera di Omero, regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer. Dopo lo straordinario successo cinematografico Paolo Genovese ha tratto una riduzione teatrale di Perfetti sconosciuti con Paolo Calabrese, Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini e Marco Bonini e Lorenza Indovina. In scena mercoledì 21 febbraio. Ferzan Ozpetek propone lunedì 11 marzo la sua nuova regia teatrale Magnifica presenza, ispirata al film uscito nel 2012. Finale di stagione martedì 26 marzo con un classico di Goldoni Il giuocatore con Nicola Rignanese, Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, Alvia Reale e Roberto Valerio, che cura anche l’adattamento e la regia dello spettacolo. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate.

Confermate le iniziative di promozione: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro a under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze e Carta studente della Toscana biglietto 8 euro, per gli studenti universitari in possesso della carta biglietto a 8 euro; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà.

Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10.

Prezzi bloccati per biglietti e abbonamenti: abbonamento intero € 100; ridotto € 86. bbb

Biglietto intero € 21 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10

La vendita degli abbonamenti e dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571 / 757729 – 757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa