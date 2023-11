Turismo, Certaldo esulta: confermato il trend positivo

La stagione turistica di Certaldo conferma il trend positivo dell’anno scorso. I dati relativi all'afflusso di visitatori ai musei comunali (Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio e Museo del Chiodo) e al Museo di Arte Sacra hanno confermato quelli del 2022 durante il periodo estivo da giugno ad ottobre, consolidando l'attrattiva della città per i visitatori provenienti da tutto il mondo.

Questi straordinari risultati non sarebbero stati possibili senza una serie di iniziative intraprese per rendere Certaldo ancora più accattivante per i visitatori. Durante il periodo estivo, la città ha ospitato l’importante mostra diffusa "Fusioni di luce" di Milot e Helidon Xhixha, oltre alle esposizioni "Anime di animali e fiori" di Joyce Brian e "Imagines et Architecturae" di Valerio Salvadori.

Eventi come le cene medievali, Mercantia, il Premio Boccaccio con la novità della Fiera Letteraria Fiammetta, la prima edizione del festival "Domani è ora", Calambur, Boccaccesca e l'adesione alla Caccia ai Tesori Arancioni e al Trekking urbano hanno contribuito significativamente alla valorizzazione del territorio.

Guardando meglio il numero di ingressi, inoltre, è possibile constatare che l’ondata di turisti si è diffusa uniformemente durante tutto il 2023, con cifre che hanno già superato ampiamente quelle dello scorso anno, nonostante nel conteggio manchino ancora due mesi cruciali: novembre e dicembre, con il ponte dei Santi e quello dell'Immacolata. Durante il 2022, infatti, i visitatori che hanno visto i musei certaldesi sono stati 32.403 totali, mentre adesso siamo già a 32.556.

"Siamo molto felici di vedere i risultati positivi della stagione turistica 2023 - ha commentato l'assessora alla cultura Clara Conforti -. Questi dati dimostrano che il nostro impegno costante nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale sta dando i suoi frutti. Certaldo è un luogo unico che racchiude storia e arte e i numeri lo confermano. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere la cultura e la bellezza di Certaldo, affinché più persone possano scoprire e innamorarsi della nostra meravigliosa città”.

Anche il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini ha accolto con soddisfazione i numeri positivi riguardanti l'afflusso di visitatori nei musei. “Complice del risultato - ha spiegato - è sicuramente la bella stagione, che quest’anno ci ha regalato un’estate prolungata con calde e assolate giornate anche per il mese di ottobre, ma soprattutto alcune scelte che abbiamo fatto e che stanno iniziando a far vedere i propri frutti. Penso alla proposta culturale, sempre più attrattiva e attenta, e all’apertura ad aprile del nuovo ufficio informazioni turistiche in Piazza Giulio Masini a Certaldo, nei locali della stazione ferroviaria, che è andato ad aggiungersi a quello già presente in borgo e che contiamo di potenziare con ulteriori novità”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa