Uno spettacolo di solidarietà per le popolazioni alluvionate alla Sala Il Momento

La macchina della solidarietà si muove in favore delle popolazioni che hanno subito i danni del maltempo dei giorni scorsi.

Alla Sala Teatro 'Il momento' di Via del Giglio a Empoli l'associazione Lilith organizza uno "Spettacolo di solidarietà" per il Comuni colpiti.

L'appuntamento è per sabato 11 novembre alle 21.15.

La serata sarà presentata da Alessandro Lippi, giornalista, e vedrà la partecipazione dei Gemelli Siamesi, della Metrò Live Band e di Miosotys Danza.

Fra gli ospiti della serata ci saranno il Centro Donna Lilith e l'associazione Semplicemente odv.

L'ingresso è di 10 euro e bambini e ragazzi minori di 14 anni entrano gratis.