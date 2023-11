Use Computer Gross cade sul campo della Virtus Siena: "La squadra ha reagito bene"

La sconfitta dell’Use Computer Gross sul campo della Virtus Siena potrebbe stare tutta anche in quel 3/27 al tiro pesante, numeri con i quali è difficile vincere su qualunque campo. Ma l’analisi di Luca Valentino è più ampia ed il tecnico spiega così la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Quarrata. "Come avevo detto alla vigilia – spiega – la Virtus Siena si dimostra squadra che vale l'alta classifica e che, a differenza nostra, ha avuto energie da vendere potendo contare su un roster lungo. Numericamente paghiamo un secondo quarto sanguinoso dove abbiamo concesso canestri facili al ferro e tiri aperti. Se pensiamo che all'intervallo erano 18 i punti subiti dall'arco e 30 alla fine, sicuramente si parla di un dato importante. Come importante, in senso negativo, è la pessima percentuale nel tiro pesante. Il nostro 3/27 da 3 limita chiaramente il punteggio e, con 62 punti segnati, è praticamente impossibile vincere".

"Peccato – prosegue – perché la squadra ha comunque reagito bene e, nonostante l’aver ruotato solo in 7 giocatori, è arrivata da sotto quasi 20 punti al tiro del -2 ad un minuto dalla fine, una reazione non scontata della quale dobbiamo rendere merito ai ragazzi. Andiamo avanti consapevoli di aver giocato su un campo dove vinceranno in poche e vediamo di recuperare le energie per la partita di sabato prossimo".

Al Pala Sammontana arriverà a far visita ai biancorossi La Spezia per un altro scontro d’alta classifica. Palla a due, come sempre, alle 21.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa