Agente di polizia municipale aggredita e morsa da un cane

Un rottweiler ha aggredito una agente di polizia municipale a Poggio a Caiano. Il fatto è stato reso noto nelle ultime ore ma è avvenuto venerdì 3 novembre in via Soffici. La vigilessa è entrata in un'azienda e, nello spiazzo antistante tra la porta e il cancello, è stata attaccata dal cane.

L'animale l'ha buttata a terra e le ha morso un braccio. La donna ha avuto paura ma ha resistito, le sue urla hanno richiamato il proprietario dell'azienda che non si era accorto che il cane era libero.

Un'ambulanza è arrivata sul posto e ha portato l'agente all'ospedale di Prato. Ha riportato la frattura scomposta al polso sinistro ed escoriazioni in varie parti del corpo con prognosi di 30 giorni. La vigilessa presenterà denuncia.