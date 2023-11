Alluvione, la Protezione civile della Misericordia di Empoli impegnata con 49 volontari

L’emergenza maltempo che nei giorni scorsi ha devastato intere aree della nostra Toscana ha richiesto un significativo intervento della Protezione Civile nazionale, e ancora oggi continua a impegnare personale su vari fronti per ripristinare la normalità dopo l’alluvione: tra le forze in campo anche la Protezione Civile della Misericordia di Empoli con ben 49 volontari e 9 automezzi.

Come accade sempre davanti a situazioni emergenziali il sistema di Protezione Civile si è subito attivato per fronteggiare le criticità causate dall'eccezionale maltempo, un lavoro incessante che il personale sta portando avanti da giovedì 2 novembre per fornire soccorso, supporto e aiuto concreto alle popolazioni colpite.

I volontari della Protezione Civile della Misericordia di Empoli hanno messo a disposizione mezzi specializzati, come fuoristrada, pompe idrovore, mezzi attrezzati e pulmini, per offrire soccorso nei comuni di Empoli, Stabbia, Campi Bisenzio e Montemurlo. Le principali attività svolte comprendevano l’aspirazione dell'acqua, l'assistenza alla popolazione oltre alla pulizia ed evacuazione degli scantinati allagati. Inoltre nella giornata di sabato, 4 novembre, i volontari empolesi sono stati attivati per un’importante operazione DISEVAC (Evacuazione delle Persone Fragili) nel comune di Montemurlo, qui oltre al personale è stata inviata un’ambulanza e un minibus dedicato al trasporto persone.

Questa emergenza meteo ha messo in evidenza, ancora una volta, la necessità di disporre di personale ben addestrato per gestire situazioni critiche sia a livello locale sia nazionale. Alessandro Mammoli, Capo servizio della Protezione Civile della Misericordia di Empoli ha elogiato l'instancabile dedizione dei volontari e allo stesso tempo ha sottolineato l’esigenza di una formazione specifica per affrontare situazioni di emergenza.

“Un grazie va prima di tutto ai nostri preziosi volontari che con instancabile dedizione si sono mobilitati in questa situazione così critica. La formazione e la loro volontà di far parte della protezione civile hanno reso possibile una gestione della situazione di totale emergenza con grande impegno e prontezza. La Protezione Civile è un sistema complesso che agisce sull’intero territorio nazionale: dai vertici si dirama nelle realtà più piccole per passare in modo rapido all’azione con mezzi e squadre. Anima vitale di tutto sono i volontari, che sono formati per avere la preparazione adeguata ad affrontare complesse situazioni di emergenza. Come Protezione Civile siamo costantemente attivi per formare e accogliere sempre nuovi volontari; il corso base di protezione civile attivo in questo momento coinvolge oltre 50 partecipanti, uomini e donne, che si stanno preparando a fronteggiare situazioni di emergenza con tempestività e competenza”.

Per coloro che fossero interessati a partecipare ai corsi di formazione gratuiti della Protezione Civile è possibile rivolgersi alla Misericordia di Empoli, via Cavour 32 a Empoli, scrivere a protezionecivile@misericordia.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 7255.

Fonte: Misericordia di Empoli