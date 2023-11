Alluvione Santa Maria a Monte, 9 famiglie evacuate da via Lungomonte

Il Comune di Santa Maria a Monte è intervenuto in modo costante sulle situazioni di criticità con mezzi speciali per liberare le strade e per la rimozione di frane ed alberi.

Il sindaco Manuela Del Grande, in prima persona, anche nella mattinata odierna ha partecipato al tavolo della Prefettura e nel primo pomeriggio all’incontro con la Regione Toscana.

Il 6 novembre sono stati riaperti tutti gli edifici scolastici. Il Comune, dopo aver effettuato dal 3 novembre sopralluoghi su tutti i plessi scolastici e rilevato criticità, già evidenti in alcuni, si è attivato avvalendosi di ditte esterne, sia per la parte edilizia, che per la pulizia degli ambienti al fine di riaprire le scuole in sicurezza.

Relativamente alle strade:

- via Pregiuntino è aperta

- via Lungomonte tratto San Michele lato Castelfranco e da Ponticelli a Montecalvoli è aperta.

Inoltre, in un tratto di via Lungomonte sono state evacuate 9 famiglie di cui 7 hanno già trovato una sistemazione in autonomia, invece per gli altri due nuclei di 10 persone, l’Amministrazione comunale ha provveduto a garantire loro assistenza.

Rimangono chiuse: via Costa, dove è costantemente monitorata la situazione del versante ed a breve è prevista la riapertura, via Repubblica (via Porticciola a via Pentolaio) dove è previsto un ulteriore intervento di ripristino per garantire la viabilità.

Per quanto riguarda la Provinciale SP5 che porta al Ponte alla Navetta, ad oggi sono ancora in corso lavori di alleggerimento della scarpata, ma anche grazie all’intervento del Sindaco Manuela Del Grande, si auspica la riapertura nel più breve tempo possibile.

Si invitano i cittadini, nel caso di ulteriori situazioni, a darne comunicazione e si ricorda alla popolazione di fare fotografie per certificare i danni subiti prima di sistemare, pulire i danni alle proprie abitazioni o spostare i veicoli eventualmente danneggiati.

L’ente darà comunicazione degli aggiornamenti da parte della Regione Toscana relativamente alle procedure da attivare da parte dei privati.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte