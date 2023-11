Alluvione Toscana, Banco Alimentare: "Ecco i contatti per dare aiuti"

In questi giorni così drammatici per tante famiglie toscane, il Banco Alimentare si è messo a disposizione fin da subito per quelle realtà che hanno cercato di fornire pasti e viveri in generale.

“Già dalle primissime ore dopo le esondazioni dei fiumi – ha spiegato il direttore del Banco Alimentare della Toscana, Irene Cappella – siamo entrati in contatto con la Protezione Civile per organizzare punti di raccolta di genere alimentari. Stiamo ad esempio fornendo prodotti a lunga conservazione ad Anpas Toscana per preparare i pasti per le persone ospitate in questi giorni a Spazio Reale, a San Donnino”.

E’ però difficile fornire aiuti in maniera non organizzata, senza una struttura precisa di riferimento: “è per questo – ha aggiunto Cappella – che rivolgiamo un appello a chiamarci alle amministrazioni comunali o alle altre realtà del territorio che possano aver bisogno del nostro supporto. Potremo così organizzare consegne e ritiri perché mai come in questi giorni vale la frase che anima la nostra quotidianità: Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” .

Questi i riferimenti specifici: si può contattare il 3757246741 per organizzare raccolte di alimenti oppure il 3755151232 per richiedere aiuti alimentari

Fonte: Ufficio Stampa